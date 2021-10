Soleil Sorge parla di Dayane Mello, “chissà come sta” / “Sta rosicando perché…”

Soleil Sorge ha parlato di Dayane Mello. L’influencer si è soffermata a guardare una foto della sua amica su una delle pareti della casa del Grande Fratello Vip e si è chiesta come Dayane stia vivendo l’avventura nel reality ”La Fazenda”. Soleil ha confessato: “Dayane meritava di vincere il GF Vip, non solo per quanto ha dato al programma ma proprio per quanto è forte proprio come persona, come donna a prescindere. E nella vita reale è ancora più forte”. Probabilmente Soleil si sente forte e fragile come lo era Dayane Mello lo scorso anno. Parlando di lei, Soleil aveva dichiarato: “La criticavano perché la vedevano così forte. Gli altri le andavano contro perché ‘strong women scare people’ (Le donne forti spaventano le persone). Lei è così e la amo per questo”. Prima della partenza per il reality, Dayane Mello aveva dato pieno sostegno a Soleil dedicandole un post: “Pochi sanno da quanto tempo ci conosciamo. Ci siamo sempre supportate l’una l’altra in tutto. Io sarò qui con te nel tuo nuovo viaggio. Sarò felice delle tue conquiste, così come tu lo sei delle mie. Buona fortuna amore mio e potrai sempre contare su di me”.

E’ guerra tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Riferendosi a Soleil, la Codegoni ha dichiarato: “Sono giorni che prova ad umiliarmi. Che poi io sono non famosa tanto quanto lei. Abbiamo fatto gli stessi programmi televisivi. Mi ha detto ‘tu e GianMaria non farete nemmeno una copertina’. A me la copertina non mi interessa. Perché lei quante ne ha fatte quando stava con Gian? Zero”. Sophie ha aggiunto che Soleil Sorge starebbe rosicando per il fatto che Gianmaria non la calcoli più.

Anche Ainett Stephens si è scagliata contro Soleil: “Lei è gelosa. Troppo abituata ad essere protagonista. Hai visto che adesso facciamo tutti i complimenti a te. Ti diciamo come sei bella e quanto ti vesti bene. E allora a lei scatta questa cosa qui. Ha litigato con tutte le donne della casa. Tanto domani sera diranno qualcosa a noi”. Soleil si è fatta molte nemiche all’interno della casa ma c’è da scommettere che in realtà siano molte ad essere gelose e invidiose di lei. Dopotutto gli uomini della casa pendono tutti o quasi dalle labbra di Soleil.

