Soleil Sorge: “Per una volta ebbi il piacere di…”/ Retroscena su Maurizio Costanzo

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge si racconta al web: spunta il ricordo di Maurizio Costanzo

Nei giorni segnati dal lutto per la morte di Maurizio Costanzo, tra le testimonianze e i ricordi della compianta mente-icona, Soleil Sorge svela un inedito retroscena. La popolare ex concorrente del Grande Fratello vip 6, titolare del record di best Seller #1 su Amazon -conseguito nella sezione TV- per le vendite-libri di Il Manuale della stronza, svela ora di aver avuto la grande occasione di fare la conoscenza di Maurizio Costanzo. Personaggio di spicco nel mondo della Comunicazione made in Italy, dal talento poliedrico e sconfinato, giornalista, autore, conduttore con il record del timone al format più longevo nella storia della TV, il Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo lascia il segno nei cuori di tanti. Tanto che sono in tanti, ora, a volerlo ricordare. Per effetto della notizia della dipartita, giunta con una comunicazione Ansa, in molti tra nip e vip si mobilitano da ore, via social, a rilasciare un ultimo saluto al compianto Maurizio Costanzo. Tra quest’ultimi, in particolare, Soleil Sorge, che si lascia andare ad una rivelazione del tutto inaspettata.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è crisi, Soleil sorride in diretta durante annuncio/ Pubblico diviso!

La modella italo-americana rende noto tra le Instagram stories il retroscena dell’incontro conoscitivo con il consorte di cui é ora vedova Maria De Filippi. Un racconto social dalle parole molto sentite da parte della modella, che per l’occasione ammette di essere una fedele appassionata del Maurizio Costanzo Show: “Proprio a quest’ora iniziava il tuo show e anni fa per la prima volta ebbi il piacere di conoscerti da vicino -si legge tra le prime righe della dedica social, in ricordo del compianto volto tv-. Una leggenda della cultura italiana che osservavo attentamente con la sua maestria, respirando l’aria, di quel palcoscenico ricco di storia, di lavoro e di grandissima professionalità”.

Soleil Sorge/ "Grande Fratello Vip 2022? Non vedo un vero e proprio protagonista"

Soleil Sorge si racconta da appassionata del Maurizio Costanzo Show

Dunque, Soleil Sorge avrebbe assistito come spettatrice in studio, alle registrazioni dello storico Maurizio Costanzo Show, che ha rivoluzionato la storia della TV made in Italy imponendosi come indiscusso re del talk show. E il messaggio di Soleil Sorge, in ricordo compianto volto tv, non può quindi dirsi un addio ma un’attestazione di stima e affetto che lei custodirà per sempre nel cuore: “Oggi si cala l’ultimo sipario di una vita immensa, ma il tuo spettacolo resterà per sempre con noi. Le tue parole di augurio -conclude Soleil Sorge parlando alla stella che l’ha illuminata- e la tua empatia senza tempo che strappava sorrisi, saranno impresse nel mio cuore per sempre. Sit tibi terra levis

#MaurizioCostanzo”.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge e Gianluca Costantino stanno insieme?/ "Stanno in vacanza insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA