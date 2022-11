Soleil Sorge, perché il fidanzato Carlo é top-secret?/ La scelta, dopo Alex Belli

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge si sbottona sull’amore nutrito per Carlo Domingo: chi é il nuovo fidanzato

Risorta come una fenice dalle ceneri del triangolo condiviso con Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge si dichiara felicemente fidanzata. In questi giorni segnati dalla conquista del titolo di best-seller su Amazon Italia, per le vendite del libro Il manuale della stronza, tra un impegno e l’altro Soleil Sorge si racconta in un’intervista concessa a Fanpage, nel mezzo della promozione della sua prima opera di scrittrice. Ha appassionato i telespettatori coprendo i panni di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, fino a determinare il naufragio del triangolo nel reality intrapreso nella Casa più spiata d’Italia, e ora decide di seguire la sua tendenza naturale a tenere un low profile sui sentimenti: “Ho avuto diverse relazioni che sono state mediaticamente discusse, come quella con Jeremias Rodriguez, nata su L’isola dei famosi 2019, un rapporto meraviglioso dove poi però non ci siamo trovati nella vita di tutti i giorni. Crescendo ho capito che parlare delle mie relazioni, non mi si addice. Ho deciso di mantenere la mia sfera privata tale”. Insomma, l’ultimo amore libero e tangibile avuto pubblicamente con Alex Belli avrebbe contribuito alla riscoperta di sé, per Soleil Sorge, del cui nuovo fidanzato Carlo Domingo é risaputo che sia un imprenditore a capo di un’agenzia familiare, la Domingo Communication agency.

Ma non é tutto. Mentre Carlo Domingo mantiene un silenzio mediatico assordante sulla relazione amorosa di cui si rende testimone la fidanzata vip Soleil Sorge, l’ex Grande Fratello vip 6, dal suo canto, aggiunge, poi, dichiarando ufficialmente “top secret” il suo privato: “Tale è il mio fidanzato attuale, se così si può chiamare, è una persona di cui sono molto innamorata”. Insomma, la modella non fará trapelare tanto facilmente il suo quotidiano a tutela della privacy, ma non é tutto. Perché, poi, tornando a menzionare l’attore di Centovetrine che l’ha stregata al Grande Fratello vip, annuncia che oggi volta pagina in definitiva, con una nuova concezione dell’amore: “Ho anche deciso di abbandonare queste etichette, con Alex Belli abbiamo parlato di amore libero. Sono arrivata al punto di non voler più definire l’amore in nessun modo. Preferisco viverlo, sentirlo e basta”.

