Soleil Sorge piange per Alex Belli/ “Non sei qui per me, mi manca giocare con te”

Soleil Sorge: la discussione con Alex Belli

Soleil Sorge ha accolto con entusiasmo il ritorno di Alex Belli detto la casa, ma l’euforia è durata poche ore. Ieri pomeriggio l’influencer ha criticato duramente l’attore, subito dopo la sua diretta in radio con Davide Silvestri: “Dovreste aprire un centro di smaltimento rifiuti per tutte le idee che riciclate”, ha detto Soleil infastidita che i due attori non non le abbiano riconosciuto i giusti meriti mentre discutevano dei momenti di arte e creatività creati dentro la Casa. “Le prese in giro e cercare di raggirare funzionano con gli altri, ma non con me. Forse te lo sei scordato visto che è da un po’ che non eri qui. Mi baso su quello che vedo e ricevo”, ha aggiunto Soleil, non essendosi mai sentita apprezzata artisticamente dai due amici.

Soleil Sorge in lacrime: “Sono delusa da tutto”

“Ormai faccio solo parte di questo schifo di teatrino… Sì è un teatrino quello che avete fatto e quello che sto vedendo io. Di vero non vedo un cavolo di niente. Sono così delusa da tutto”, ha detto l’influencer senza mezze misure. Alex Belli l’ha abbracciata per tranquillizzarla e quel punto Soleil Sorge è scoppiata in lacrime, ammettendo di sentire la mancanza dei momenti passati insieme dentro la casa: “L’unica cosa che mi faceva stare bene era quella di verità di amicizia e di rapporto che avevamo noi e adesso non possiamo più avere quello. Mi sento sola… Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia”. Nonostante le rassicurazione dell’attore, Soleil ha ribadito di non sentire la sua presenza nella casa, visto che è concentrato solo sulla moglie: “Il fatto è che mi manca ridere e giocare con te. Mi sento come quando da piccoli tua madre non ti fa venire l’amichetto a giocare”.

