Soleil Sorge prende in giro Biagio D’Anelli/ “Al GF VIP ci sono coppie che vanno accoppiate e scoppiate”

Soleil Sorge ironica sulle coppie che si vanno formando nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer si mostra divertita davanti le telecamere e scherzando rivela: “All’interno della casa ci sono coppie da accoppiare e scoppiare”. Gianmaria Antinolfi scoppia a ridere. Poi Soleil Sorge dà una frecciatina a Biagio D’Anelli: “Torna a letto quest’oggi Biagio, Biagetto”. Soleil non riesce a trattenersi e lo stesso succede a Gianmaria che si allontana per un momento divertito. In molti credono che Soleil sia stata annichilita nel suo percorso da Alex Belli e che debba proseguire il suo percorso da sola. In effetti, Soleil è l’unica che al momento sta dando una scossa dentro la casa del Grande Fratello Vip e non solo a livello di dinamiche.

Un utente sul web fa notare: “Almeno Soleil movimenta un po’ le giornate, visto che dagli altri non si ottiene nulla…vediamo sempre una Miriana psicologicamente instabile, Alessandro che pensa di stare a Uomini e Donne, Sophie che gioca a fare la grande quando invece è una ragazzina, Katia che pensa tutti stiano ai suoi piedi per servirla e Manila che soffre di pulizia compulsiva. Se va avanti lei è l’unica che nel bene e nel male crea dinamiche”.

Soleil Sorge fa capitolare Alessandro Basciano. L’ex amica speciale di Alex Belli ieri notte era su un divanetto e Alessandro l’ha raggiunta per fare due chiacchiere. Mentre la gieffina gli faceva delle domande per testare la sua spontaneità, Bascioni le si è avvicinato a pochi cm dal volto ed ha detto: “Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Il fatto è che se mi avvicino io a una di voi pensano tutti male, se lo fa un altro nessuno dice nulla. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente“.

Soleil Sorge ha frenato l’entusiasmo del suo corteggiatore (in maniera poco credibile): “Guarda che sono davvero fuori dal gioco in questo senso. Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata. Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi“. Alessandro però ha tirato dritto: “Vabbè cosa centra? Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un’interesse per qualcuno, tipo me. Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un’altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te…”



