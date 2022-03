Soleil Sorge prende in giro Lulù/ “Con un’altra gomitata il labbro sarebbe perfetto”

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno deposto da tempo le armi. Tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne il rapporto d’amicizia continua e sono tante le occasioni che le vedono protagoniste. Con l’eliminazione di Alessandro Basciano, Sophie sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo con le altre ragazze della casa. Ieri sera, in occasione del classico aperitivo organizzato dal Grande Fratello, Sophie ha ballato e si è divertita insieme alla Sorge, a Jessica, Lulù e Delia.

Gf vip 6, Soleil Sorge e lo sfogo al veleno/ "Io credo di meritare la finale"

Il divertimento è finito quando, in piscina, durante una coreografia di gruppo, Soleil, involontariamente, ha colpito con una gomitata Lulù. La fidanzata di Manuel Bortuzzo si è così ritrovata con il labbro gonfio e sanguinante.In piscina, le due ex Uomini e Donne si sono ritrovate sole e, commentando l’incidente, hanno ironizzato sulla reazione di Lulù.

Adriana Volpe al veleno su Sonia Bruganelli/ "Il GfVip chi lo vince? Lei! Con il camper più grande..."

Soleil Sorge e Sophie Codegoni spiazzate dalla reazione di Lulù alla gomitata

Conoscendo il carattere di Lulù Selassiè, Sophie Codegoni e Soleil Sorge, in piscina, ironizzano la sua reazione alla gomitata. “Tra tutte le persone che potevo colpire involontariamente, proprio Lulù…” afferma Soleil pensando alla reazione della Selassiè. Sophie, però, le fa notare che ha fortuanatemente reagito bene: “Però l’ha presa bene, poteva non rivolgerti più la parola”, commenta Sophie. Dopo i primi momenti di panico, Lulù si è, infatti, calmata andando ad abbracciare Soleil che non ha nascosto di essere rimasta piacevolmente colpita dalla sua reazione. Soleil, poi, nella stanza arancione, ha scherzato con Lulù prendendola in giro. “Con un’altra botta il labbro sarebbe perfetto”, ha ironizzato la Sorge facendo ridere sia Lulù che Giucas Casella.

Fabrizio Corona "Sophie era innamorata" / "Antinolfi e Basciano? Per dimenticarmi"

Jessica, poi, stamattina, mentre faceva colazione, parlando con Delia Duran, le ha detto che Lulù non era arrabbiata con Soleil, ma solo spaventata per le eventuali prese in giro che avrebbe ricevuto sulle labbra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

Sole: “Se te la dai anche dall’altra parte la botta almeno è perfetto 😂#GfVip pic.twitter.com/HgikKejD1M — Kate (@TheKateryn) March 2, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA