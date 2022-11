Soleil Sorge, presto mamma del primo figlio?/ “Aspettavo di sentirmi pronta..”

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge sogna la maternità: l’intervista rivelatrice

Ha appena raggiunto il titolo di best-seller #1 nella sezione “Televisione” su Amazon Italia, e intanto, Soleil Sorge si racconta, parlando del sogno di maternità custodito a lungo, nel cassetto. L’occasione che la neo scrittrice ha -nel mezzo della promozione del primo libro, Il manuale della stronza- di tornare a raccontarsi senza filtri, é un’intervista concessa a Fanpage. Per l’occasione, Incalzata sul suo status sentimentale di sedicente fidanzata innamorata di Carlo Domingo, Soleil Sorge non nasconde di sognare da tempo di diventare mamma in carriera, anche se, poi, ammette che almeno per il momento lei non riuscirebbe ad esaudire il sogno: “Adorerei avere figli, ho sempre voluto essere mamma, ne vorrei cinque. Adesso non mi sposerà più nessuno… (Scherza, ndr). La mia vita non mi permette in questo momento di averne“, fa sapere intervistata dal giornale online, l’ex Grande Fratello vip 6 e timoniera del format parallelo del Grande Fratello vip 7, il GFVIP PARTY. Ma non è tutto.

Soleil Sorge, perché il fidanzato Carlo é top-secret?/ La scelta, dopo Alex Belli

Carlo Domingo pone un veto a Soleil Sorge?

Perché, poi, l’ex Grande Fratello vip 6, che lo scorso anno appassionava i telespettatori del reality dei vip prendendo parte al triangolo condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, si sbottona ancora: “Quando si hanno dei figli, bisogna dedicargli tanto tempo e soprattutto tanta intenzione. Io ho aspettato di crescere e sentirmi realmente una donna. Ho voluto aspettare di sentirmi pronta“. Che, al di là degli impegni in agenda, Soleil Sorge possa sentire che sia giunto il tempo per lei di diventare madre? La diretta interessata fa sapere, testualmente: “Ad oggi penso che potrei esserlo, però purtroppo manca il fattore tempo, la persona e il momento. Non ora, ma in futuro ne vorrò”. Ma cosa intende comunicare l’ex Grande Fratello vip quando dichiara che “manca la persona” per il raggiungimento della maternità? Che Carlo Domingo le abbia posto un veto, nel loro fidanzamento, ovvero quello di non avere figli? La domanda, dunque, ora sorge spontanea.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, i rapporti con il padre Paolo Sorge?/ "Abbiamo caratteri diversi e.."Soleil Sorge stronca Antonella: "Non è mia erede"/ "E su Antonino vi dico che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA