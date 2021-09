Soleil Sorge, prima bestemmia al GF Vip?/ Video: il web contro la squalifica

Il Grande Fratello Vip è iniziato da meno di 24 ore e nella casa più spiata di Italia sono già volate parolacce, imprecazioni o mezze imprecazioni. La protagonista è sempre lei, Soleil Sorge. Durante la puntata di ieri sera, dopo aver nominato Raffaella Fico, si è rivolta all’ex compagna di Mario Balotelli dicendo “Bye Bi*ch“, ovvero “Ciao St*onza“. “Ha detto una parolaccia se non sbaglio. Non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa”, ha risposto la Fico, anche se Soleil ha voluto precisare che non erano più in fascia protetta e che si tratta solo di un modo di dire. Ma non è tutto. Dopo la diretta, parlando con Gianmaria Antinolfi e Tommaso Eletti, Soleil si è lasciata scappata una mezza imprecazione, che non è passata inosservata all’orecchio dei fan che seguono la diretta del reality show.

Soleil Sorge a rischio squalifica?

Sui social c’è chi chiede a gran voce la squalifica della bella influencer e chi invece è certo che Soleil Sorge resterà nella casa del Grande Fratello Vip: “Scommettiamo che non viene squalificata? Personaggio troppo trash per mandarla via. Accetto scommesse”, ha scritto un utente su Instagram. C’è anche chi difende la ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Perché dovrebbe essere squalificata?? Che ha detto di sbagliato?”, “Non ha detto nulla non iniziamo” e “Ha detto solo Dio e poi si è fermata”, commentano alcuni utenti. A onor del vero, dal video della diretta si sente Soleil dire solo “Dio…” e fermarsi in tempo prima di concludere l’imprecazione. Ricordiamo, però, che Alfonso Signorini ha confermato la linea dura su chi bestemmia dentro la casa: “Ci siamo opposti alla differita perché avrebbe snaturato il gioco. Ho chiesto una maggiore elasticità nei confronti del politicamente scorretto. Chi bestemmia va fuori, come chi offende, denigra o è violento. Ma, in altri casi, occorre sempre inquadrare la situazione”, ha detto su Chi.

