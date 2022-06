Soleil Sorge prima dell’Isola/ “Edoardo Tavassi? Rosicone, Carmen doppiogiochista”

Soleil Sorge stila la lista dei naufraghi da bocciare: il più rosicone e la più doppiogiochista

Soleil Sorge e Vera Gemma sono pronte a sbarcare all’Isola dei Famosi 2022. Le due naufraghe prenderanno parte al programma ma ancora non sono chiare le modalità: secondo alcuni gossip, la loro permanenza in Honduras potrebbe non essere di più puntate ma potrebbe ridursi ad un solo giorno, ovvero quello di lunedì 6 giugno, quando appunto entreranno in Palapa e prenderanno posto al fianco degli altri naufraghi. In attesa di capire quale sarà il loro ruolo sull’isola, le due hanno parlato dei concorrenti, spiegando i propri punti di vista sui colleghi.

Il più rosicone, secondo le due, è Edoardo Tavassi. Soleil in merito ha spiegato: “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje, bro!“ ha commentato l’influencer. Sulla più doppiogiochista, nessun dubbio da parte di Soleil: “Carmen Di Pietro, perché finge di essere amica del gruppo, ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!“. Anche Vera Gemma si è detta d’accordo con lei: per entrambe, dunque, Carmen ha una doppia faccia che mostra fingendosi amica di tutti.

Soleil: "I più inutili sono loro. E sul più onesto…"

Proseguendo nel giochino ideato dalla produzione, Soleil Sorge e Vera Gemma hanno dovuto fare il nome dei più inutili. La Sorge ha sfoderato una lunga lista di concorrenti: “Uff, quanti! Nick Luciani, Pamela Petrarolo, Marco Cucolo… Chi più ne ha più ne metta!“, ha affermato. E Vera stava per aggiungere alla lista anche Luca Daffré, rimangiandosi però subito le sue parole. E per quanto riguarda il naufrago più onesto? Per Soleil è Nicolas Vaporidis. L’ex GF Vip ha apprezzato il comportamento dell’attore nel corso del programma.

L’ultima domanda ha riguardato la lingua più avvelenata in Honduras. Le due, in combo, non hanno esitato: “Beh, non ci siamo ancora noi sull’Isola, appena entreremo le lingue avvelenate siamo noi“. Le due sono infatti pronte ad entrare in gioco ma non è ancora chiaro se in Honduras prenderanno parte al gioco come già accaduto ad altri naufraghi nel corso dell’edizione o se invece saranno solamente ospiti di una puntata, come si vocifera.











