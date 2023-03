Soleil Sorge pronta a diventare mamma: “Voglio un figlio”/ L’annuncio al GF Vip Party

Soleil Sorge pronta a diventare mamma? La rivelazione al GF Vip Party

Negli ultimi giorni Soleil Sorge è tornata ad essere grande protagonista del gossip. Dopo i nuovi progetti con mamma Wendy e le frecciatine inviate tramite social a Sophie Codegoni, l’ex gieffina torna a far parlare di se per un’affermazione fatta durante l’ultima puntata del GF Vip Party, che conduce insieme a Pierpaolo Pretelli.

Durante la diretta del GfVip Party che si è tenuta ieri, 9 marzo, proprio Pretelli ha posto alla collega alcune domande personali. Tra queste anche la seguente: “Quali sono i tuoi piani per il futuro prossimo?”. Di fronte al quesito di Pierpaolo, Soleil non si è tirata indietro e, anzi, ha replicato lasciando tutti senza parole: “In realtà ancora non lo so, forse un figlio, da qui a tre anni”.

Soleil Sorge, la reazione alla squalifica di Edoardo Donnamaria al GF Vip

Soleil Sorge sarebbe dunque pronta a diventare mamma. Nei progetti della conduttrice, influencer, imprenditrice ed ex gieffina ci sarebbe dunque quello di avere un bambino, cosa finora mai rivelata. La risposta in diretta ha lasciato Pierpaolo spiazzato, al che Soleil ha sdrammatizzato con una battuta: “Anche se forse è meglio se adotto un cucciolo di panda”.

Durante la diretta del GF Vip Party Soleil Sorge ha anche commentato la squalifica di Edoardo Donnamaria. Questa la sua opinione a riguardo: “Un provvedimento che comunque era stato già preannunciato, un provvedimento di cui avevano parlato più volte. Alfonso era stato molto chiaro e comunque sono mesi e mesi che continuano ad avere atteggiamenti poco decorosi. E dunque si poteva immaginare l’arrivo di questo provvedimento. Sorprendente però che sia arrivato adesso e su Edoardo.”

