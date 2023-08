Soleil Sorge prossima al debutto al cinema, dopo l’esordio in Rai/ Le promozione di Enrico Vanzina é virale

Soleil Sorge elogiata da Enrico Vanzina: l’intervento del regista

Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica, con un intervento d’elogio di Enrico Vanzina, che tesse le lodi della new-entry in casa Rai.

Il noto regista, in un intervento che é ora virale via social nell’anticipazione delle riprese di Felicità 2023 -nuovo format in chiaro tv su Rai 2 e in streaming online sul sito web di Raiplay- rilascia delle dichiarazioni di complimenti per la modella italo-americana, ex volto di format Mediaset, come Uomini e donne, L’isola dei famosi e il Grande Fratello vip.

Soleil Sorge, il debutto a Felicità 2023 divide/ Le reazioni del web

L’elogio é in riferimento del debutto televisivo della modella nel ruolo di co-conduttrice al fianco del conduttore Pascal Vicedomini e al timone di Felicità. Un ruolo coperto per la presentazione all’occhio pubblico di due rubriche, sui topic di Beauty & Wellness.

Il debutto su Rai due di Soleil Sorge convince la critica: la previsione del regista

“Sono qui con la mia amica Soleil, registriamo stamattina una cosa per Raidue- fa sapere Enrico Vanzina, nell’intervento d’elogio in favore a Soleil Sorge, con il regista che poi prosegue determinato e consapevole della opinione positiva maturata sulla modella italo- americana uscente delle reti Mediaset -“. E in conclusione dell’intervento, poi, il regista prevederebbe un debutto al cinema, per Soleil Sorge: “Quest’estate abbiamo fatto alcune cose insieme e devo dire che questa ragazza, non solo è bella, ma è anche molto intelligente, molto tenace,.umile e secondo me ha un futuro anche sul grande

schermo”.

Soleil Sorge soffia il posto a Milly Carlucci, in TV?/ Rai ammicca all'ex GFVIP: la promozione

Insomma, Soleil Sorge potrebbe segnare l’upgrade da personaggio di popolarità televisiva ad affermata stella del grande schermo, il che vedrebbe concretizzarsi la previsione del regista Enrico Vanzina.

E, intanto, Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni rompono il silenzio mediatico sulla loro lovestory, in occasione dei celebrativi di un evento diventato di dominio pubblico, sulla scia del matrimonio finito tra la modella e Stefano De Martino.

