Soleil Sorge provoca Barù Gaetani/ “Sei voluto entrare nella trappola…”

Soleil Sorge si è divertita a stuzzicare Barù Gaetani. L’influencer ha parlato con il nobile del suo avvicinamento a Jessica Selassiè. Nelle scorse ore, Barù e Jessica avrebbero trascorso qualche ora dentro la capanna. In molti sospettano che tra i due ci sia stato qualcosa anche se Jessica nelle scorse ore ha ribadito che quel tempo è servito a loro solo per parlare e chiarirsi. La principessa etiope, ha confessato a Soleil Sorge quanto avvenuto al riparo dalle telecamere, ma il nobile toscano ha riferito una versione dei fatti molto diversa. Parlando con Barù ha esclamato: “E quindi Barù ha ceduto all’acchiappa-clip. Un esperto cacciatore come te che è caduto nella trappola o forse è stato lui a tirarlo nella trappola”. Jessica aveva raccontato a Soleil che lei e Barù avevano parlato della possibilità di avere una relazione fuori la casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare però Barù le avrebbe riferito il contrario manifestandole cioè l’intenzione di rimanere solo suo amico. Soleil ha così sganciato un’altra frecciata: “Ci sei entrato cosciente di entrare nella trappola”.

Soleil Sorge ha ragione. Barù si lamenta spesso di essere esposto alle telecamere e di sentirsi frenato. Poi però ha chiesto a Lulù un aiuto per costruire una capanna per trascorrere del tempo con Jessica. Un atteggiamento palesemente incoerente considerando che in questo modo avrebbe finito proprio per provocare quell’effetto che lui stesso vorrebbe evitare. L’attenzione del pubblico infatti si è concentrato su quel momento e ora tuti vogliono sapere cosa sia successo tra loro.

La puntata di giovedì 3 marzo del Grande Fratello Vip è stata abbastanza tranquilla per Soleil Sorge che, per una volta, non è stata coinvolta nei soliti scontri con i coinquilini, se non quello con Miriana. Durante la serata, Alfonso Signorini chiama Soleil in confessionale per discutere del suo rapporto speciale con Gianluca, ormai eliminato dalla casa. Soleil ha scritto un biglietto per l’ex compagno, in cui ringrazia l’amico per i consigli ginnici ricevuti, la simpatia e l’ondata di aria fresca portata in casa. Il conduttore chiede alla ragazza se ci sia o meno una certa intesa con il massaggiatore? L’influencer nega, dicendo che si è instaurato un ottimo rapporto e che lui le è stato di supporto in diverse occasioni. Gianluca in risposta ha mandato un aereo a Soleil, con un detto americano per indicare che dietro ogni difficoltà c’è sempre un lato positivo. L’influencer conferma che, uscita dalla casa, tra loro due potrà esserci una grande amicizia.

Gianluca interviene dallo studio del Grande Fratello Vip, la saluta e cerca di darle la giusta motivazione per arrivare alla finale e raggiungere l’obiettivo. Riprende la parola Alfonso Signorini e introduce un argomento un po’ più serio, relativo al fantomatico fidanzato che starebbe aspettando Soleil fuori dalla casa da ormai sei mesi. L’influencer è sempre stata molto vaga nel parlare di lui, che, dal canto suo, non si è mai fatto vivo. Ciò ha portato la ragazza ad avere qualche dubbio in più sulla sua relazione, ma il conduttore rassicura il pubblico (più che Soleil) circa l’effettiva esistenza del fidanzato e informa i presenti della volontà del ragazzo di rimanere totalmente fuori dal mondo televisivo. I due ragazzi, prima dell’entrata di Soleil in casa, hanno stabilito che qualsiasi cosa fosse successa al Grande Fratello Vip loro due sarebbero rimasti insieme. L’influencer conferma le parole di Alfonso e sottolinea che lei e il suo fidanzato si sono promessi amore e rispetto. Il conduttore conferma che il ragazzo continua ad esserci per Soleil e che si sta preparando a rivedere la fidanzata.



