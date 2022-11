Soleil Sorge pubblica ‘Il manuale della stronz*’/C’entra il ‘caso bxxch’ con la Fico?

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge segna il debutto di scrittrice: la data dinrilascio del Il manuale della stronza

Dopo aver appassionato i telespettatori con il suo ingresso da concorrente nel gioco della Casa del Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge segna il debutto da scrittrice, del libro Il manuale della stronza. Un titolo, quello che si preannuncia tra le Instagram stories di Soleil Sorge e che quindi anticipa l’opera in uscita il prossimo 15 novembre 2022, scritta dalla modella italo-americana, e per cui viene facile chiedersi se essa parli della querelle esplosa nella Casa più spiata d’Italia con l’altra ex gieffina, Raffaella Fico. Nella Casa del Grande Fratello vip, Soleil Sorge non ha condiviso una convivenza idilliaca con l’ex storica di Mario Balotelli, fino ad un’esternazione destinata a quest’ultima che a detta della Fico le sarebbe valsa una querela: “Bye, bxxch!”. Dallo slang americano l’appellativo “bitch” può avere diversi significati e stare per “stronzet*a” o in accezione dispregiativa, “pu*tana”, ma é comunemente usato anche per indicare una donna dal forte temperamenti, non a caso Soleil Sorge -tacciata dalla Fico di averla offesa per l’etichetta di “bxxch”- ora si autodefinirebbe “stron*a” nel titolo della sua opera letteraria autobiografica, ma non solo.

“Se ho ricevuto la querela? – replicava in un intervento a Casa Chi, Soleil Sorge, alla minaccia di querela di Raffaella Fico lanciatale in un’intervista a Nuovo magazine-. La denuncia di Raffaella Fico intendi? Ma sai qual è il problema? Le persone parlano spesso di querele e di diffide e conseguenze legali, senza poi conoscere di fondo cosa serve per portare a queste situazioni. Perciò si sparano frasi di questo tipo un po’ a tutti. Sento spesso dire ‘ti querelo’, ‘ti denuncio’, ‘ti diffido’”. E ancora, poi, rincarava la dose l’italo-americana: “Peccato però che non si sappia sempre quello per cui si può fare questo. E spesso e volentieri sono volate parole da parte di altre persone, ben più forti di qualunque cosa io abbia mai detto.spesso e volentieri sono volate parole da parte di altre persone, ben più forti di qualunque cosa io abbia mai detto. Perché a differenza loro io sto ben attenta con le parole che escono dalla mia bocca. Quindi no, non mi è arrivato proprio nulla. I miei legali sono tranquillissimi. E a questo punto saluto anche voi con il mio bye b!tch!”. E Il Manuale della stronza, prossimamente in uscita e il cui preorder é ora attivo su Amazon, così come preannunciato dalla neo scrittrice tra le stories su Instagram, parla proprio di una “figura tanto contestata”, quella della “bxxch”:

“Quando ho scritto il libro volevo lasciare delle riflessioni, stimoli e motivazione.

Non volevo scrivere una bio o un racconto personale- rivela in anteprima dell’opera la ex Grande Fratello vip -.”Il Manuale della stronza” è un testo ricco di aneddoti

della mia vita (tra cui anche qualcosa da bambina) e diverse fasi della mia vita. Ci sono storie mai raccontate prima, ammissioni e confessioni.. ma soprattutto focalizzato sul mindset e crescita personale, con una lettura scorrevole e spero divertente dal punto di vista di una delle tante creature mitologiche da sempre contestata; “La Stronza”.

Un libro che può essere consigliato anche alle anime più timide, come chiesto alla neo scrittrice da un follower via direct, su Instagram? “Assolutamente sí – dichiara la scrittrice ed ex Grande Fratello vip -.Soprattutto a persone introverse e shy! È una lettura per tutti. Ma in questo caso potrebbe spronare delle riflessioni come lo ha fatto per me in momenti in cui avrei voluto avere più coraggio o in me stessa”. Insomma, non sempre “bxxch” si nasce, spesso ci si diventa, riscoprendosi…

L’ex Grande Fratello vip si ispira alla storia della sua vita: come nasce Il manuale della stronza

Ma come nasce l’idea di scrivere Il manuale della stronza? C’entra forse il caso “bxxch” con Raffaella Fico? Le domande nascono spontanee in tanti, tra i fan e non dell’ex Grande Fratello vip e scrittrice al debutto. “Non giudicare mai un libro dalla copertina”, Classica e quasi banale ma è sicuramente la frase che rappresenta di più l’ispirazione nello scrivere questo libro- sottolinea l’ex Grande Fratello vip, prossima al rilascio della sua opera-. Quando mi è stato proposto il progetto dalla casa editoriale, ero al settimo cielo e allo stesso tempo terrorizzata. Ho sempre letto molto, soprattutto libri di crescita personale e

racconti di avventure, storia..e mi hanno sempre lasciato un’ispirazione o uno spunto di riflessione. Ed è quello che ho cercato di fare, dovevo lasciarvi qualcosa.. Ma per farlo ho realizzato che avreste dovuto comprendermi. Questa volta non si trattava di una delle mie lunghissime riflessioni sulla vita o momenti vissuti, scritte su qualche nota random del computer, che sarebbe andata a finire in qualche remota cartella archiviata, che avrei letto solo io… Semmai mi fosse tornata in mente. Avrei dovuto scrivere qualcosa che sarebbe finito nelle mani di chiunque, dal peggior critico alla mia vicina di casa.. chissà magari sarebbe potuto finire in mano a mia figlia un giorno”. Quindi, l’invito a farsi guidare dai propri sogni, alludendo alla nascita della sua creatura: “E chi sono io per scrivere un libro? Le insicurezze erano tante…Ma la voglia altrettanta. E così, dopo un’infinita riflessione, giorno dopo giorno e notte dopo notte, nei momenti più improbabili della mia estate, tra risate e avventure, viaggi e lacrime ho buttato giù i miei pensieri in questo testo”.

