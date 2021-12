Soleil Sorge punta Alessandro Basciano?/ Intanto spinge Sophie tra le braccia Gianmaria

Soleil Sorge ed il nuovo capitolo su Alex Belli

Tra nuovi ingressi e clamorosi confronti, lo scorso venerdì 17 dicembre è andata in onda la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip. Tra i protagonisti della serata ha avuto un ruolo fondamentale ancora una volta Soleil Sorge, in particolare per l’ennesimo capitolo della sua controversa relazione con Alex Belli. Il percorso dell’ex volto di Uomini e Donne è stato forse tra i più ricchi e vissuti di questa edizione. La ragazza non si è risparmiata nei giudizi e nei confronti che spesso l’hanno coinvolta in duri scontri con alcuni componenti della casa. Da qualche settimana però il centro dell’interesse si è spostato su una vera e propria telenovela amorosa che l’ha vista coinvolta con Alex Belli. I due hanno iniziato a mostrare una certa sintonia nonostante entrambi, in particolare l’attore, avessero un legame all’esterno della casa.

Lulù smaschera Alessandro Basciano: "Ti sei rifatto le labbra?"/ La risposta spiazza…

Nonostante tutto i momenti si sono fatti sempre più intimi, portando molti a dubitare che si trattasse di una semplice amicizia. Nelle ultime due settimane la coppia ha iniziato però ad avere momenti di conflittualità, in particolare per i continui dubbi e tormenti dell’attore. In particolare, nel corso dell’ennesimo confronto con sua moglie Delia ha subito una squalifica quasi voluta per aver infranto le norme anti Covid avvicinandosi alla donna.

Alessandro Basciano a Soleil “Ti ho toccato il cu*o”/ “Non te ne sei accorta”, e lei…

L’ultimo confronto con l’amico ‘speciale’

Nell’ultima puntata del Grande Fratello vip Soleil Sorge ha avuto però l’occasione di avere un ultimo duro confronto con l’amico, dove ha avuto modo di confermare tutta la sua amarezza per il comportamento che le è stato riservato dopo aver investito buona parte dei suoi sentimenti. Nonostante i tentativi di Alex di placare i toni dichiarando tutto il suo affetto e pentimento, Soleil Sorge non ha battuto ciglio pur confermando il forte sentimento nei suoi confronti.

Durante la discussione ha avuto modo di intervenire anche il presentatore, palesemente stizzito dal continuo richiamo all’amicizia ricordando in particolare alla donna le effusioni avute sotto le coperte con l’attore. La risposta ambigua di Soleil ha innervosito anche Belli, che le ha ricordato che le cose si fanno sempre in due. Nel corso della serata l’influencer è stata chiamata in studio insieme ad alcuni suoi compagni di viaggio per esprimere la sua opinione sul prolungamento del programma. Nonostante una leggera esitazione, la ragazza ha deciso di continuare la sua esperienza all’interno del programma. L’ex tronista è stata inoltre resa immune e nel momento della nomination segreta ha scelto il nome di Miriana, motivandolo con la palese antipatia tra le due.

Alex Belli vs Alessandro Basciano “Sei un copia incolla”/ Geloso di Soleil Sorge?

Soleil, si apre il capitolo Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip?

Per Soleil Sorge, tuttavia, il capito Alex Belli sembra ormai essere totalmente archiviato ed anzi l’ingresso di Alessandro Basciano ha certamente reso la sua permanenza più piacevole. Negli ultimi giorni non sono mancati avvicinamenti anche piuttosto audaci tra i due ragazzi e nelle ultime ore l’influencer si è ritrovata ad “indagare” sulla new entry proprio con Sophie Codegoni, la quale a detta di Basciano avrebbe manifestato un certo interesse nei suoi confronti malgrado l’intesa con Gianmaria Antinolfi.

In particolare Soleil ha cercato di capire quale sia il reale interesse della sua inquilina nei confronti dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, trovando la giovane particolarmente “accesa” in sua presenza. “No no”, si è affrettata a smentire la Codegoni. “Ti conviene per te stessa cercare di mettere un punto, in positivo o in negativo sulla cosa, così da avere la libertà di muoverti come preferisci”, ha commentato Soleil, dandole i suoi consigli in merito a Gianmaria. “E’ un bellissimo ragazzo, è proprio il mio genere, ma non ho il minimo interesse”, ha precisato Sophie. Le domande di Soleil sono del tutto disinteressate? Fatto sta che la Sorge ha commentato: “Ti ho vista più accesa dal suo arrivo che da Gianmaria”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA