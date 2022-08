Soleil Sorge regina dell’estate: é boom di like con le foto in bikini/ Il nuovo debut

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge regina dell’estate in un post che la immortala in una forma fisica perfetta

Può dirsi il personaggio TV dell’anno 2021-2022, in quanto dopo il successo riscosso con il triangolo amoroso che l’ha vista protagonista al Grande Fratello vip 6 con i promessi sposi Delia Duran e Alex Belli, Soleil Sorge si é imposta con la sua presenza fissa in TV e il suo seguito social é cresciuto a livello esponenziale. Ha coperto il ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022, per poi figurare come naufraga special guest a L’isola dei famosi 2022 in coppia con Vera Gemma e nel duo “Le piratesse” e ora spopola in rete il suo ultimo post condiviso nella sua pausa estiva dalla TV. Si tratta di una carrellata di foto che mostrano Soleil mentre é in un succinto bikini dorato e mostra il suo corpo super tonico, in una mise casual con berretto nero sbarazzino. “Sol y mar” scrive Soleil a corredo del post che fa ora incetta di likes e messaggi di complimenti del web destinati all’ex Grande Fratello vip 6. Tanto che la Sorge può definirsi regina web dell’estate 2022, con il nuovo post condiviso pubblicamente su Instagram.

Soleil Sorge verso la conduzione del GF vip party

Al di là del successo riscosso via social, intanto, i fan di Soleil Sorge si chiedono se l’ex Grande Fratello vip 6 sia destinsoata a tornare a fare TV e a coprire un ruolo in qualche format. A quanto pare Soleil Sorge condurrà il web format in arrivo su Mediaset infinity, GF vip party, che verrà trasmesso in concomitanza con il prossimo Grande Fratello vip 7 in partenza con ogni probabilità a settembre 2022. Al timone del web format, in coppia con Soleil Sorge, potrebbe figurare Pierpaolo Pretelli, che é il compagno dell’ex timoniera dello stesso programma, uscente, Giulia Salemi. Che la collaborazione imminente tra Soleil e Pierpaolo possa scatenare la gelosia di Giulia, in qualche modo? Chissà, nel frattempo Soleil si gode il frutto del suo successo, mentre é in vacanza.

