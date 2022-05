Soleil Sorge rischia il ritiro da L’isola?/ “Ho avuto la Maledizione di Montezuma…”

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge rischia grosso: spunta un malore top-secret

La nuova diretta de L’isola dei famosi 2022 -andata in onda il 30 maggio 2022 su Canale 5- ha anticipato ai telespettatori di Canale 5 lo sbarco in Honduras delle special-guest nel ruolo delle “piratesse”, Soleil Sorge e Vera Gemma -previsto per il 6 giugno 2022. Le due amazzoni hanno già vestito i succinti bikini di naufraghe per il reality in passato, rispettivamente nel 2019 e 2021. Ma le anticipazioni del nuovo appuntamento tv de L’isola dei famosi prevedevano tra le altre novità lo sbarco immediato all’isola dei naufraghi concorrenti, Playa Palapa, di Soleil e Vera, un momento tv che sarebbe stato procrastinato a causa di un malore che avrebbe accusato l’ex Grande fratello vip 6.

A svelare cosa si celerebbe dietro al mancato sbarco delle piratesse a Playa Palapa è a quanto pare stata la stessa Soleil, che tra le Instagram stories si è lasciata immortalare in una serie di immagini e video che la dichiarano non troppo velatamente bloccata in albergo. E non solo. Un video la ritrae mentre balla e si specchia sorridente gettandosi alle spalle una terribile maledizione e rivendicando il potere della magia bianca: “Kinda Fun Face: ho avuto la Maledizione di Montezuma per due giorni ma ho vinto io perché la magia bianca vince sempre“.

La maledizione che mette a rischio Soleil Sorge

E proprio la Maledizione di Montezuma potrebbe rivelarsi il malore che avrebbe bloccato lo sbarco lampo di Soleil Sorge e Vera Gemma a L’isola dei famosi 2022. La stessa altro non è che una nota leggenda. Si narra nel dettaglio che nel 1519, l’imperatore azteco Montezuma II lanciò una maledizione ai danni dell’esercito conquistador spagnolo, sopraggiunto in America Centrale con l’intento di sottomettere la sua gloriosa civiltà. E con questa maledizione, gli invasori europei finivano poi per diventare vittime di disturbi gastrointestinali, dolori addominali, attacchi di diarrea e forte febbre. Una serie di sintomi tra i quali potrebbe celarsi il vero motivo della sospetta posticipazione dello sbarco di Soleil a Playa Palapa, in coppia con Vera.

E una domanda sorge ora spontanea: che Soleil rischi il ritiro dal gioco honduregno, per via della maledizione?











