Soleil Sorge sbotta con Delia Duran/ “Se tuo marito ama me fatti due domande!”

Ieri sera durante la trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip Delia Duran è risultata la preferita dal pubblica con il 52% di voti, rispetto al 36% di Soleil Sorge. L’influencer italo-americana non ha preso molto bene la sconfitta. Durante una pausa pubblicitaria la moglie di Alex Belli ha iniziato a punzecchiare la rivale, che è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? L’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando. Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai stancando”. Ma Delia non si è lasciata intimorire dalla parole di Soleil e ha così risposto: “Beccati sta vittoria, ciccia”. Dopo la sua inaspettata vittoria, Delia ha annunciato di volere lasciare il Grande Fratello Vip e di lasciare la finale a chi lo merita di più. La modella mercherà davvero la porta rossa?

La delusione di Soleil Sorge

Soleil Sorge non è riuscita a trattenere la delusione per la cocente sconfitta al televoto, che ha visto trionfare inaspettatamente Delia Duran. Dopo la puntata, Soleil si è sfogata: “Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Allora faccio le mie valutazioni, sono esausta giuro.. Chi me lo fa fare di stare qui a sentire le cose ribaltate?”. L’influencer ha ammesso la sconfitta e ha espresso tutto il suo disappunto per la vittoria immeritata, secondo lei, di Delia, ai danni anche di Giucas Casella, anche lui dentro la casa da 4 mesi: “Viene premiato un teatrino del genere rispetto a due persone che hanno dato veramente tanto”. Infine Soleil ha ribadito di sentirsi sola dentro la casa e di essere stanca di venire sempre attaccata.

