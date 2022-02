Soleil Sorge sbotta per l’aereo di Alex Belli a Delia/ “Ha aspettato il momento…”

Alex Belli è pronto per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e trascorrere del tempo sia con Soleil Sorge che con Delia Duran per sistemare entrambe le situazioni. Tra Soleil e Delia, tuttavia, pare che Alex Belli sia pronto a dichiarare amore alla Duran. A quest’ultima, infatti, ha inviato un aereo con un messaggio inequivocabile. “Delia sei l’unica donna della mia vita, Alex“ è il messaggio che Belli ha voluto lanciare in vista del suo ritorno. Il gesto dell’attore, tuttavia, non è stato particolarmente apprezzato nè da Delia nè da Soleil.

La Duran, infatti, parlando con Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro, ha ammesso di non credere affatto alle parole di Alex, reo di aver fatto un gesto troppo plateale. “Non sono contenta, non ci credo a questo aereo”, ha detto la modella venezuelana. Più dura, tuttavia, è stata la reazione di Soleil.

La reazione di Soleil Sorge all’aereo di Alex Belli per Delia Duran

Soleil Sorge non ha nascosto il proprio malcontento per la scelta di Alex Belli di inviare l’aereo a Delia Duran ad un mese dalla finalissima del Grande Fratello Vip. L’influencer, infatti, si è lasciata andare ad un amaro sfogo ritenendo inopportuno il momento scelto dall’attore per dichiarare il suo amore alla modella venezuelana.

“Non poteva dirglielo da un mese a questa parte? Ovviamente no, ha aspettato il momento drammaturgico migliore“ – ha detto inizialmente Soleil come riporta Biccy. “Io in questo gioco del cavolo non c’entro più, mi sono tirata fuori, non si è capito?“, ha aggiunto consapevole del rientro in casa di Alex. Cosa accadrà, dunque, nel bunker di Cinecittà da lunedì sera con Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran che, per la prima volta, potranno convivere?

