Soleil Sorge sbotta su Alex Belli/ “Non ne posso più di sto soggetto!”

Soleil Sorge vittima de Le iene dopo il Grande fratello vip 6: spunta il ricordo di Alex Belli

Ha appassionato i telespettatori con il ruolo di “terza incomoda” coperto tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande fratello vip 6 e, in queste ore, Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica, per una stoccata indirizzata indirettamente all’attore di Centovetrine. L’attacco di Soleil Sorge (che ha rivisto l’attore a La pupa e il secchione) giunge ai microfoni de Le iene, nel bel mezzo dello scherzo di cui è finita vittima la modella italo-americana, come emerge dalla puntata dello show info-satirico del 5 aprile 2022.

Nel dettaglio l’ex Grande fratello vip 6 dai lunghi capelli biondi è finita nella trappola architettata da Nicolò De Devitiis, che ha fatto credere a lei – e ai tanti che hanno seguito le sue ultime storie postate su Instagram – di aver truffato molte persone per un totale di 5 milioni di euro. Una cifra importante, che lei avrebbe racimolato promuovendo l’acquisto di cryptovalute false via social, ai danni degli internauti truffati. Soleil Sorge, del tutto ignara di essere protagonista di uno scherzo de Le iene, complice la popolarità acquisita nella Casa del Grande fratello vip, ha prontamente commentato la notizia ripresa dai principali siti web d’informazione, tra cui Biccy, con una comunicazione avviata in rete: “Sono uscite delle notizie sul mio nome, dicono che io sia coinvolta in una truffa con le criptovalute, non so bene. Io non truffo nessuno“. Nel corso dello scherzo inscenato ai suoi danni da Le iene, inoltre, la modella italo-americana non ha risparmiato Alex Belli, una volta incalzata sul conto dell’attore che lei ha avuto modo di rivedere a La pupa e il secchione show 2022, in seguito all’epilogo del triangolo amoroso che li ha visti protagonisti al Grande fratello vip 6.

La stoccata di Soleil Sorge destinata ad Alex Belli

Nel mezzo delle riprese dello scherzo de Le iene, di cui è diventata vittima Soleil Sorge, uno dei complici del format Alberto De Pisis ha chiesto alla modella italo-americana Soleil Sorge se Alex Belli avesse già registrato la sua tanto vociferata apparizione tv a La pupa e il secchione show 2022, che da tempo era prevista per martedì 5 aprile 2022 su Italia 1, sotto la conduzione di Barbara D’Urso. E all’ascolto del nome di Alex Belli, Soleil Sorge ha quindi sbottato: “Proprio non ne posso più di sto soggetto!”. “Volevate sentire direttamente da Soleil che non vuole avere più nessun rapporto con Alex! Eccovi accontentati”, riprende un utente supporter di Soleil Sorge, tra gli ultimi cinguetii postati su Twitter, che rimandano anche all’hashtag Le iene e non risparmiano Alex Belli.

#solex volevate sentire direttamente da Soleil che non vuole più avere nessun rapporto con Alex? Eccovi accontentate!

#solex volevate sentire direttamente da Soleil che non vuole più avere nessun rapporto con Alex? Eccovi accontentate!

Ora rassegnatevi😘 ADIOS #SoleilShow #leiene #SoleArmy













