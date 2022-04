Soleil Sorge “scarica” Alex Belli per Barù Gaetani/ Ecco dove andrebbe in coppia con lui…

Grande fratello vip, Soleil Sorge si racconta: nuovo sbarco per lei a L’isola dei famosi 2022 all’orizzonte?

Ha appassionato i telespettatori coprendo il ruolo di protagonista nel triangolo amoroso condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande fratello vip 6 e in queste ore Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica per un nuova intervista concessa a Isola party, il format parallelo che si registra in streaming su Mediasetplay sulla messa in onda de L’isola dei famosi 2022, condotto dal duo Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Incalzata dalle domande della sua sosia su TikTok e il fidanzato di Cecilia Rodriguez, la modella italo-americana quindi rilascia alcune dichiarazioni sulla sua esperienza tv che sta vivendo da terza giudice a La pupa e il secchione show 2022, condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, ricordando lo sbarco vissuto a L’isola dei famosi 2019, per poi non risparmiarsi una scelta tra gli ex coinquilini vip nella Casa, Alex Belli e Barù Gaetani. Nel dettaglio, l’ex Grande fratello vip 6 fa sapere di vivere il reality show meglio nel ruolo che copre attualmente, di giudice, rispetto alla esperienza vissuta al reality della Casa in qualità di concorrente. Questo in quanto riesce oggi a gestire il suo lavoro in tv con molta meno pressione: “Più facile è giudicare che essere giudicati”. Se avrebbe voluto vincere il Grande fratello vip 6? L’ex Grande fratello vip, Soleil Sorge, fa sapere che per lei la vittoria del reality dei vip avrebbe rappresentato un grande traguardo, ma non quello che si sarebbe auspicata come prioritario rispetto all’esperienza tv vissuta in una scala di valori. Lei si sarebbe aspettata una vetrina televisiva che potesse lanciarla come un trampolino verso nuove esperienze tv, cosa che alla fine ha ottenuto. Tanto che, non appena è uscita dal reality dei vipponi, è stata ingaggiata per il ruolo di giudice nel cast de La pupa e il secchione 2022.

Se rifarebbe L’isola dopo avervi preso parte nel 2019? Nell’intervista concessa a Isola party fa sapere che rifarebbe una volta all’anno L’Isola dei famosi. Della sua esperienza “rivoluzionaria” intrapresa al reality honduregno, Soleil Sorge custodisce nel cuore l’aiuto di Riccardo Fogli, che riusciva a procacciare al gruppo qualsiasi cosa che fosse commestibile, e Jo Squillo, che suggeriva ai naufraghi le alghe più indicate al consumo alimentare. Se tornerebbe a L’isola dei famosi, in coppia con Alex Belli? Neanche su questo quesito, Soleil Sorge si risparmia, giungendo persino ad una curiosa scelta tra l’attore di Centovetrine e Barù Gaetani, l’outsider del Grande fratello vip, nonché flirt mancato della vincitrice del reality dei vip, Jessica Selassié.

Incalzata sulla possibilità di sbarcare a L’isola dei famosi 2022 in coppia con Alex Belli, Soleil Sorge fa sapere che non intenderebbe condividere oltremodo la tv con l’attore di Centovetrine, seppur riconoscendo di lui alcuni meriti: “Diciamo di noi, mi è andato bene vivermelo in casa. Anche se sono certa che sarebbe un ottimo concorrente dell’Isola, perché è una persona che si dà molto da fare, è un po’ un tuttofare. Ha l’arte dell’arrangiarsi”. Poi, però, la stoccata finale: “Sono certa che potrebbe dare tanto anche all’isola, però non con me, ecco”.

Un fan poi le chiede se partirebbe in coppia con Barù Gaetani, per L’isola dei famosi 2022 in corso, che vede nel cast dei naufraghi ingaggiati concorrenti singoli e concorrenti unici formati da coppie di naufraghi: “Con Barù partirei domani a farla!”. Insomma, sembra chiaro che dinanzi ad un’eventuale scelta da fare tra Alex Belli e Barù Gaetani, Soleil Sorge sia pronta a scegliere il fascinoso chef e non l’attore che l’ha fatta capitolare nella Casa. Poco ma sicuro è inoltre che non sarebbe da escludere l’ipotesi di un nuovo sbarco a L’isola dei famosi dell’ex Grande fratello vip 6…

