Soleil Sorge straziata: “Le è con me in ogni passo”, ricorda la mamma scomparsa a Verissimo tra lacrime e pianti di Silvia Toffanin.

Soleil Sorge sta affrontando la morte della sua cara mamma Wendy, venuta a mancare per un tumore. La modella e showgirl ha spiegato tutto il dolore affrontato per aver perso una persona così importante, e ha fatto piangere il pubblico di Verissimo: “Ho messo me stessa al secondo posto per lei, e ne sono felice“, ha detto, “sentivo di dover rinunciare a tante cose per restare con loro“. Soleil portava sempre la mamma con lei, anche agli impegni di lavoro, ma non voleva perdersi neanche un momento con lei.

“L’ultima volta eri qui con la mamma, mi ricordo. Quando ho saputo la notizia mi è venuto subito un colpo al cuore“, ha detto Soleil Sorge a Silvia Toffanin, ricordando che sua madre è stata per lei un grande esempio di donna: “rappresentava la forza. Per me è stata un grande esempio, nella vita di tutti i giorni“, spiega. In seguito, la conduttrice le ha fatto vedere un video di lei e la mamma, e Soleil Sorge è scoppiata a piangere confessando quello che sente oggi quando la ricorda: “nonostante tutto, io la vado dietro queste luci. Le è con me in ogni passo, sono cose che non vanno mai via nonostante il tempo. Ho avuto la fortuna di avere una grandissima mamma. Mi ha insegnato anche a restare forte e a essere la donna che sono.”

Soleil Sorge sulla malattia della mamma: “Il cancro era dappertutto“

La bellissima showgirl che è stata corteggiatrice a Uomini e Donne e concorrente a L’Isola dei Famosi 2025 ha raccontato la malattia della madre che ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno quando lei aveva solo 13 anni. Soleil spiega che mai si sarebbe aspettata una morte così, perchè nella sua vita l’ha sempre vista come una donna invincibile: “Poi ovviamente nella vita non sempre si può vincere però lei ha sempre lottato, questo è un grande dono che mi ha lasciato“.

La showgirl confessa anche una durissima verità: non sapeva che sua madre era in fin di vita. La madre le diceva che andava tutto bene, ma il tumore aveva preso la testa, il fegato e le ossa. “La situazione si era complicata, ha provato a fare tutto. Fino all’ultimo, ogni momento era alla ricerca di una cura e di un semplice momento di serenità“. Oggi Soleil Sorge è fidanzata e molto felice. Lui le è stato felice nel momento del bisogno e durante il dolore per la morte di mamma Wendy.