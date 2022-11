Soleil Sorge scoppia in lacrime/ “Mamma Wendy Kay colpita dal cancro, due volte”

Grande Fratello vip, Soleil Sorge a cuore aperto: le verità su mamma Wendy Kay

É best-seller su Amazon, nella sezione “Televisione”, con il libro che segna il suo debutto di scrittrice, e intanto Soleil Sorge si svela a tutto tondo, commuovendosi su Wendy Kay, la mamma americana colpita dal cancro. Nel mezzo della promozione de Il manuale della stronza, che lei rilasciava su tutte le piattaforme digitali e in libreria il 15 novembre 2022, Soleil Sorge si racconta in un’intervista a Fanpage.it, dove -incalzata sul rapporto con la madre Wendy Kay, con cui si univa in un duo TV di concorrenti a Pechino Express in passato- esplode in lacrime al ricordo di uno sconvolgente retroscena. Si parla del cancro, che ha colpito la mamma americana Wendy Kay, al seno, e per due volte di fila. Un aneddoto di vita, quello raccontato dall’ex Grande Fratello vip 6, che l’intervistata snocciola con parole molto forti: “Nel caso di mia madre, noi siamo stati messi alla prova più volte dalla vita perché ha avuto per ben due volte il cancro al seno. E quando parlo di forza, parlo anche della tenacia con cui l’ho vista affrontare questa malattia e sconfiggerla senza esitare un momento – fa sapere la neo scrittrice e timoniera del web format parallelo del Grande Fratello vip 2022, il GFvip party-. Ok, la lacrimuccia è scesa”.

L’ex Grande Fratello vip, Soleil Sorge, descrive i rapporti con la madre

Insomma, il rapporto tra mamma e figlia italo-americana sembra dirsi simbiotico, indissolubile, almeno da parte di Soleil Sorge. Non a caso, nell’intervista la modella italo americana poi sembra svelare quanto é importante che nella sua vita ci sia la presenza di Wendy Kay: “È la mia migliore amica, è colei che mi ha insegnato la forza, l’amore, la spiritualità, è tutto per me. È l’amore della mia vita. Una mamma grandiosa, non potevo chiederne una migliore“. La vita della modella é stata segnata anche da un altro momento inaspettato, quello della separazione dei genitori di Soleil Sorge che inevitabilmente ha provocato delle distanze in famiglia:”Dopo un distacco adolescenziale, ho realizzato quanto è importante la presenza dei genitori e quanto ne volessi sempre di più, perché non si sa mai quando si può perdere. Questo è molto brutto”.

