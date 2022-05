Soleil Sorge sexy “bit*h” come Britney Spears / manda il web in tilt, VIDEO

Soleil Sorge protagonista della finale de La pupa e il secchione 2022

Dopo aver appassionato i telespettatori con il ruolo di sensuale e fascinosa “terza incomoda” assunto tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande fratello vip 6, Soleil Sorge raccoglie i frutti del suo fenomeno mediatico, complice anche la mansione di opinionista svolto a La pupa e il secchione show 2022 di Barbara D’Urso. La finale del format sul connubio di pupi e secchioni è stata trasmessa il 3 maggio 2022 su Italia 1 e, non a caso, ha visto indiscussa protagonista Soleil Sorge, che insieme ai colleghi opinionisti Antonella Elia e Federico Fashion Style, sono stati chiamati a sfoggiare il loro talento recondito e ad esibirsi a colpi di stacchetti di ballo. Soleil ha soggiogato tutti, i presenti in studio e il pubblico a casa, con un tributo alla reginetta del Pop in carica, Britney Spears, eseguendo una sexy coreografia sulle note di Toxic. In un abito silver -che ne valorizzava le curve perfette e le gambe chilometriche- Soleil ha così vestito i panni di una Britney Spears dei migliori anni, dando ampia conferma di essere una performer a tutto tondo e non solo un personaggio tv.

Sara Tommasi sulla salute mentale / "Non sono Britney Spears, ma facevo quelle cose..

“It’s Soleil, bxxch!“, esclama nell’intro della sua esibizione, parafrasando lo storico motto di Britney Spears “It’s Britney, bxxch!”, una provocazione lanciata dalla popstar a chiunque etichetti una donna come “una bxxch”, con un’accezione dispregiativa al termine derivante dallo slang americano, inteso quindi come “cagna”, “stron*a”, “pu*”… “E’ Soleil, la bxxch!”, si presenta quindi con un tono di sfida e a suon di provocazione l’ex Grande fratello vip, per poi darsi ai passi di danza con gli uomini, pupi e secchioni, protagonisti alla finale de La pupa e il secchione 2022, facendo cadere tutti i cavalieri ai suoi piedi. E il video dell’esibizione ispirata a Britney Spears è ora virale in rete, tanto da essere condivisa dal fandom social della reginetta del Pop d’oltreoceano.

Britney Spears, 12 foto di nudo su Instagram/ Fan preoccupati “Grido d'aiuto”

Soleil Sorge performs ‘Toxic’ by Britney Spears on the Italian television show “La Pupa E Il Secchione” #SoleArmy pic.twitter.com/kBEYvA9f0A — Britney Stan 🤰 (@BritneyTheStan) May 10, 2022

Soleil Sorge come Britney Spears: il video del tributo ha risonanza global

“Soleil Sorge performs ‘Toxic’ by Britney Spears on the Italian television show “La Pupa E Il Secchione””, ovvero “Soleil Sorge performa Toxic di Britney Spears nello spettacolo della TV italiana La pupa e il secchione”, si legge nella descrizione del video condiviso dalla fanpage straniera di Britney Spears, Britney Stan. Il video del tributo a Britney Spears -di cui si è resa protagonista Soleil Sorge- fa ora incetta di like, commenti di consenso e condivisioni, in quanto di risonanza globale nel web. Questo, per la gioia dei fan in Italia che seguono la modella italo-americana sin dal suo esordio nella TV nostrana, che avveniva come corteggiatrice al trono di Luca Onestini a Uomini e donne.

Soleil Sorge, mamma Wendy all'attacco di Alex Belli/ "Smettila di dire bugie su di lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA