Soleil Sorge si infuria con Alex Belli/ “Hai bruciato l’album di questi tre mesi”

Soleil Sorge e Alex Belli si sono scambiati un bacio appassionato. Già da ieri sera il clima si era surriscaldato, con l’attore che aveva strizzato i capezzoli alla ragazza. Dopo una lite furiosa, Soleil e Alex hanno fatto pace. “Smettila piccolina, smettila. Ti ho sempre detto quello che ho nel cuore. Perché dobbiamo dirci queste brutte cose?”, ha detto lui. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato: “Ho fatto male a togliere la corazza. Mi hai dimostrato che è meglio tenerla su. Ho cercato di credere per una volta tanto in qualcuno. Ti ho dato sostegno, amicizia e un’infinita lista di valori in cui credo”. Poi, inaspettatamente ha dato ad Alex un lunghissimo bacio hot davanti a tutti. Mentre i concorrenti presenti applaudivano, lei ha concluso: “Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”. La reazione di Alex è stata immediata “Sei una testa di ca***”. Qualche giorno fa Soleil aveva manifestato disappunto nei confronti di Alex Belli lamentando la sua incoerenza: “A me non piacciono i contrasti, a me piacciono le cose chiare. I fatti sono incoerenti con le tue parole. Forse hai sbagliato a dirmi la verità, poi ti continui a contraddire”.

Tra Soleil Sorge e Alex Belli volano stracci

Soleil Sorge ha dimostrato freddezza con Alex Belli. L’attore è crollato ed è andato da lei per provare a chiarire: “Cosa ti ho fatto per farmi così male?”. La gieffina ha replicato: “Se non lo realizzi tu, non te lo dirò di certo io. Non ho neanche più voglia sinceramente. Devo pensare a me stessa, al fatto di dover restare qui. Adesso che, grazie anche a te, ho avuto la forza di farlo. Di credere in me per poterlo fare e quindi ti ringrazio di questo. Adesso, però, fammelo fare ok? In bocca al lupo per tutto”. Alex Belli è rimasto spiazzato dall’atteggiamento di Soleil: “Quanto sei stron**. Perché ti proteggi? Perché ora devi fare questa protezione? Non serve. Io non sono come tutti”. Soleil Sorge però lo gela: “Tu sei tutti. Non c’è nulla di diverso da tutti”.

Belli ha prontamente replicato: “E in te non c’è nulla di diverso di una persona insensibile, che cerca di ferirmi perché è l’unica cosa che le riesce bene. Ti do una news flash, ce l’hai fatta. Sei contenta adesso?”. Soleil Sorge ha deciso di tagliare corto: “Almeno ora mi prendo gli insulti per qualcosa che ho fatto davvero, ora prendi questa foto e tienila stretta nel cuore e cancella tutte le altre. Se voglio che bruciamo l’album di questi tre mesi? L’hai bruciato tu”. Cosa succederà nella puntata di stasera?

