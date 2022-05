Soleil Sorge si schiera con Lulù Selassiè/ Il gesto social contro Manuel Bortuzzo

Soleil Sorge si schiera con Lulù Selassiè dopo l’addio a Manuel Bortuzzo

Se gli altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip, come Katia Ricciarelli, hanno commentato sulle pagine del settimanale Chi la fine della storia tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge ha preferito dimostrare la propria vicinanza alla principessa in un altro modo. Soleil Sorge e Lulù Selassiè, durante i mesi di convivenza nella casa, hanno avuto un rapporto fatto di alti e bassi. Non sono mancati i momenti di confronto tra le due e di sostegno. Diverse volte, infatti, Soleil è stata vicina a Lulù soprattutto durante i suoi momenti più difficili quando la storia con Manuel non era ancora decollata.

Gianmarco Onestini affonda Soleil Sorge/ "Persona rancorosa e senza professionalità"

Conclusa l’avventura nella casa di Cinecittà, Soleil ha cominciato a seguire Lulù su Instagram preferendo, invece, non seguire più Clarissa e Jessica. Soleil, ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 4 maggio, commentando l’addio tra Manuel e Lulù, Soleil ha dichiarato: “A me dispiace tanto sentire certe dichiarazioni di Manuel e Lulù. Forse l’unico errore che hanno fatto è stato osannare questo amore senza viversi poi fuori…”.

Antonella Elia asfalta Soleil Sorge, "Sei arrogante"/ "Non esiste dare zero…"

Soleil Sorge, il gesto d’affetto per Lulù Selassiè

Oltre a tali dichiarazioni, Soleil Sorge ha fatto altro nei confronti di Lulù Selassiè. L’influencer, infatti, su Twitter, ha lasciato il proprio like al tweet di un suo fan che ha scritto un dolce messaggio per la “fatina” che sta ricevendo affetto e supporto non solo dai suoi fan, ma anche da quelli di Soleil Sorge e da quelli della sorella Jessica.

“Cara Lulù, ricordati che non sei mai sola. Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu. Fatti forza, e ricordati che nella vita TU meriti molto di meglio. Sarai per sempre famosa, con affetto un soletto”, ha scritto un fan di Soleil che, colpita da tali parole, ha lasciato il proprio like dando a sua volta sostegno alla principessa anche se a distanza. A sua volta, Lulù ha lasciato il proprio like ad un tweet su Soleil a La pupa e il secchione show 2022.



Mila Suarez distrugge Soleil Sorge/ "Sai solo sfruttare la gente per fare gossip!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA