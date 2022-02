Soleil Sorge si sfoga “Alex Belli? Ho subito un tradimento”/ È la fine della “chimica artistica”?

Soleil Sorge ha fatto pace con Nathaly Caldonazzo. Dopo aver varcato la porta rossa, Nathaly aveva espresso una buona opinione di Soleil Sorge e del suo percorso al Grande Fratello Vip. L’arrivo di Delia Duran però aveva peggiorato i loro rapporti tanto che Nathaly aveva deciso di prendere le distanze da Soleil. A distanza di settimane, complice la festa di San Valentino, Nathaly ha deciso di chiedere scusa a Soleil: “Dopo l’ultimo confessionale a caldo, mi dispiace”. Soleil non si scompone più di tanto ma ammette: “È San Valentino siamo tutti più buoni”. Nathaly spiega le ragioni per cui ha criticato l’atteggiamento di Soleil: “Io mi sono messa nei panni di chi subisce queste situazioni” dice, riferendosi al comportamento dell’influencer con Alex e al fatto che il loro legame ha fatto molto soffrire Delia.

Dal canto suo Soleil ammette anche lei di aver subito delle situazioni: “Ho subito un tradimento ma anche la mancanza di rispetto. Ho rimproverato ad Alex il fatto di non aver detto la verità”. “Tra voi due aveva torto lui” commenta Nathaly, d’accordo con Soleil. L’influencer ha poi parlato del suo rapporto con Delia Duran: “Ero sempre quella che cercava di far raffreddare la cosa e mantenere un equilibrio, cercavo di far capire a lei che non doveva insultare me”. Soleil è convinta però che nonostante gli errori Alex abbia fatto di tutto per recuperare il rapporto con Delia: “L’unica cosa che non mi piace è che nell’ultimo periodo anziché dare dimostrazioni a lei ha continuato a giocare e non era mai chiaro”. Nathaly invece è convinta che Alex abbia tirato troppo la corda e che ora i sentimenti di Delia nei suoi confronti si siano spenti. Soleil però crede al sentimento di Delia e dice: “Tutt’ora lei lo ama e secondo me ha esagerato a prendere una posizione così forte”.

Barù Gaetani fa una gaffe e Soleil Sorge rimane incredula

La settimana di Soleil Sorge è trascorsa tra polemiche, siparietti, veleni, rancori e discussioni: a tenere banco è stata la frase choc di Barù detta in presenza di Soleil: “Devo assolutamente infilare l’ucc***lo in qualche cosa”. La Sorge, sconvolta dalle parole volgari dello chef, ha alzato i tacchi e abbandonato la conversazione, salvo poi riferirla agli altri coinquilini. Ma il vero scandalo è un altro: mentre stava facendo una partita a biliardo con Alessandro Basciano, la Sorge si è lasciata sfuggire che Alex Belli tornerà nel programma per due settimane e sarà di nuovo in gioco. Un colpo di scena che in tanti da casa chiedevano e che promette di rivoluzionare le dinamiche del gioco: in gara, infatti, c’è ancora Delia, ex moglie di Belli e prima finalista dell’edizione di quest’anno. Se Delia ha più volte detto di voler lasciare il suo Alex, Soleil invece si è aperta e ha svelato di provare ancora qualcosa per l’attore di Cento Vetrine. Saranno 15 giorni intensi per un triangolo amoroso che è stato e che continuerà a essere la vicenda più interessante di questa edizione del GF Vip. La polemica, però, riguarda soprattutto i meccanismi di gioco: il pubblico si chiede come facesse Soleil a sapere del ritorno in gara di Belli, chi l’avesse preventivamente avvertita che Alex resterà per 15 giorni, perché l’ha poi rilevato ad alcuni concorrenti. Viene spontaneo domandarsi: è tutto studiato a tavolino? I concorrenti stanno recitando una parte già scritta? L’affaire Alex, Delia e Soleil è una montatura creata dagli autori del Grande Fratello per appassionare il pubblico? Sicuramente Alfonso Signorini interverrà sulla vicenda per fare chiarezza e per garantire ai telespettatori che non c’è un copione e che lo show è sincero.

Intanto da Soleil Sorge, ancora presa dalla lite con Katia Ricciarelli e con Manila Nazzaro, ci aspettiamo un cambio di passo: deve decidere se riprendere il rapporto con Alex Belli oppure farsi definitivamente da parte, lasciando che Delia possa ricostruire il suo matrimonio. Se da un lato Soleil in casa viene definita gatta morta e accusata di puntare solo sulla sua bellezza per vincere, dall’altro la madre di Sophie Codegoni proprio in questi ultimi giorni l’ha pubblicamente elogiata per l’amicizia che sta regalando alla figlia. Forse è questa la strada che la Sorge deve percorrere per riuscire ad arrivare in finale?



