Soleil Sorge smascherata da un’amica/ “Quante bugie al GF Vip, smettila e cresci”

Soleil Sorge smascherata da un’amica. La concorrente del GF Vip ha spesso messo in dubbio la veridicità delle storie raccontare da alcuni compagni, tra cui Alex Belli e Delia Duran. Adesso, però, a smascherare lei ci ha pensato qualcuno che la conosce molto bene: una sua amica. Si tratta di Sarah Altobello, meglio nota come la ‘sosia’ di Melania Trump, con la quale ha partecipato all’Isola dei Famosi. Qui le due sono diventate amiche, ma al termine del programma pare che il rapporto sia naufragato.

Marisa Jossa, mamma di Roberta Capua/ Il grave incidente in cui ha rischiato la vita

La ex naufraga, tra le pagine del settimanale DiPiù, ha spiegato: “Soleil si è dimenticata di me, mi ha cancellato dalla sua vita senza un motivo. Senza un perché. Senza che ci fosse modo, da parte sua, di spiegarmi cosa l’abbia spinta a mettermi in disparte. Le volevo bene, perderla mi ha fatto soffrire”. La Altobello ha poi proseguito con la sua lettera, parlando direttamente alla Sorge: “Inizialmente non credevo tu fossi come chi ti conosce meglio di me ti descrive. Cinica. Fredda. Calcolatrice. Opportunista quando si tratta di rubare un’inquadratura e gentile soltanto quando può servire esserlo. In altri termini, un’attrice fatta e finita. Anzi, scusa, non un’attrice vera ma una che dice di esserlo senza averne i titoli”.

Soleil si tira fuori dal triangolo con Alex Belli Delia Duran/ E spoilera...

Soleil Sorge, la bugia sulla scuola di recitazione

L’ex naufraga Sarah Altobello ha svelato che, all’epoca dell’Isola dei Famosi, la Sorge le raccontò di aver frequentato una prestigiosa scuola di recitazione in America, la Lee Strasberg. Un’informazione che poi si è rivelata falsa, come ha avuto modo di appurare la sosia di Melania Trump: “Tu, Soleil, non sei una attrice e non hai mai studiato, a differenza di quello che racconti, per diventarlo. Ho mandato una mail alla segreteria di quella scuola e ho anche fatto il tuo nome, riferendo che avrei voluto prendere parte agli stessi corsi che mi avevi detto di aver frequentato tu […] la loro risposta è arrivata dopo poche ore, congiuntamente dalle due sedi della scuola, New York e Los Angeles, e mi ha lasciata di sasso: ‘Non riusciamo a trovare nessuno con quel nome nel nostro database. Il nostro database risale agli ultimi 10 anni. Se crede che quella ragazza abbia studiato prima del 2012, possiamo cercare il file fisico nei nostri archivi”. Tu alla Lee Strasberg non hai mai messo piede. Forse avrai pagato qualche lezione, ma niente di più. Le bugie hanno le gambe corte. Molto più corte delle tue”.

Soleil Sorge era a conoscenza del ritorno di Alex Belli/ "Me l'aveva detto…"

Infine, la Altobello ha lanciato un’ulteriore frecciatina alla Sorge: “Dato che tra le mura del Grande Fratello Vip hai detto un sacco di bugie non è forse il caso di smetterla e diventare grande?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA