Soleil Sorge smonta Antonella Fiordelisi sul caso Totti/ “Il messaggio? Tutto preparato..”

Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi si apre sul messaggio privato di Francesco Totti: si infiamma il gossip

La nuova nonché 13^ puntata del Grande Fratello vip 2022 ha visto, tra le altre novità, Antonella Fiordelisi rivelare di avere avuto un’interazione social con Francesco Totti, che le ha scritto in privato. Incalzata dal conduttore Alfonso Signorini sulla rivelazione fatta ad Edoardo Donnamaria, nella Casa più spiata d’Italia, quindi in diretta serale TV Antonella Fiordelisi conferma di essere stata contattata in chat privata via Instagram dall’ex capitano della Roma, lasciandosi andare a dei particolari mai rivelati prima. Una rivelazione che, nel frattempo, commentano ai microfoni del web format parallelo del Grande Fratello vip 2022, il GFvip party, i timonieri ed ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

“Guarda, io non so il periodo preciso mi scrisse, Totti mi ha scritto “ciao” e mi é uscito ‘accetta o rifiuta richiesta del messaggio’ -esordisce nella sua rivelazione Antonella Fiordelisi, confermando quindi che il calciatore le abbia inoltrato un messaggio di avvio alla chat privata, che lei non ha accettato-. Io l’ho visto troppo tardi il messaggio, altrimenti avrei accettato…”. Insomma i due hanno avuto una interazione social, anche se Antonella non sarebbe riuscita ad accorgersi del messaggio di Totti al momento dell’inoltro, ma solo dopo un po’ di tempo, tanto da rinunciare poi l’accettazione per il via alla chat privata con lui. Ma quando sarebbe accaduto cio’?

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli del Grande Fratello vip party commentano l’affaire Antonella Fiordelisi e Francesco Totti

“Credo sia successo due mesi fa. Ora non ricordo bene -spiega, poi, la schermitrice, al conduttore del Grande Fratello vip 2022- Ora ho fatto un guaio?”. E intanto non tardano ad arrivare le reaction sentite di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. “Pam, Pam Pam…Fuochi d’artificio” commenta sibillina Soleil Sorge, alludendo al gossip esploso di recent, sulla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi e annessa “terza incomoda” Noemi Bocchi. Antonella Fiordelisi, poi, si dice disponibile a comprovare quanto da lei sostenuto su Francesco Totti, anche con l’ausilio del padre, a cui può chiedere “uno screen” a comprova dell’inoltro del messaggio dell’ex calciatore. “Mi sa che questa cosa se é vera farà arrabbiare Noemi Bocchi”, chiosa quindi Alfonso Signorini. E a margine della situation compromettente, poi, Soleil Sorge rincara la dose: “Fingo una cosa preparatissima…”. E Pierpaolo Pretelli le fa eco, al Grande Fratello vip 2022, tacciando non velatamente la schermitrice di mossa mediatica a fin di visibilità: “Anch’io ho i miei dubbi…”.

