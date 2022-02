Soleil Sorge, social manager vs Alex Belli/ “Fuori dal Gf non avrebbe considerazione”

Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge ha affidato il suo profilo Instagram al suo staff, che l’altro giorno ha deciso di rispondere a qualche domanda dei fan. I suoi follower hanno quindi colto subito la palla al balzo per chiedere un’opinione su Alex Belli.

Il percorso di Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato segnato dalla sua “amicizia artistica” con Alex Belli. Amicizia che è stata però messa a dura prova da Delia Duran e dall’ingresso della stessa donna nella casa del reality show Mediaset. Alla fine l’influencer americana ha ben pensato di troncare il tutto, chiudendo definitivamente la sua amicizia con l’attore e suggerendo ai due di occuparsi del proprio matrimonio lontani da lei e dalle telecamere della casa.

LO STAFF DI SOLEIL SORGE VS ALEX BELLI: ECCO LE RISPOSTE AI FAN

Ma veniamo a quanto accaduto sul profilo Instagram di Soleil Sorge. Alla domanda “Un sincero parere da parte dello staff su Alex Belli” lo staff di Soleil ha risposto senza mezzi termini, lasciandosi andare ad una frecciatina non troppo velata nei confronti dell’attore parmigiano, e scrivendo: “Una persona inconsapevole convinta di essere un genio. Tutti convinti che abbia un copione, per noi invece vive al minuto in base a quello che accade e si convince di avere ragione ed essere nel giusto”.

Lo staff di Soleil Sorge ha poi dato un giudizio molto negativo nei confronti dell’attore scrivendo: “Fuori dal campo di gioco del GFvip non avrebbe considerazione alcuna”. Le affermazioni dello staff di Soleil Sorge provocheranno una reazione da parte di Alex Belli e Delia Duran oppure no? Lo scopriremo senza dubbio durante la prossima puntata del GF Vip 2021, che ricordiamo, tornerà puntuale come sempre lunedì sera su Canale 5. Intanto godiamoci il triangolo nella casa più spiata d’Italia, chissà cosa accadrà ancora…

