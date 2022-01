Soleil Sorge sogno erotico su Gianmaria Antinolfi o Alex Belli?/ Il web si divide…

Soleil Sorge ha fatto un sogno erotico su Gianmaria Antinolfi? L’influencer, confidandosi con Sophie Codegoni ha ammesso alla ragazza di aver fatto un sogno erotico su un concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Sophie ha cercato di indagare su chi fosse il soggetto del sogno di Soleil e ha detto: “È Superman il soggetto?” e Soleil ha risposto “Ebbene no”.

Per far comprendere a Sophie Codegoni chi fosse il soggetto del suo sogno Soleil Sorge ha rivolto lo sguardo verso la sauna in cui in quel momento si trovava Gianmaria Antinolfi, che sia proprio lui il protagonista del sogno della ragazza? Questa ipotesi secondo il web è molto probabile, soprattutto dopo che la ragazza ha confessato: “Proprio un livello di follia, ero mortificata quando mi sono svegliata”.

Chi è il protagonista del sogno erotico di Soleil Sorge?

Nonostante molti indizi facciano pensare che il protagonista del sogno di Soleil Sorge possa essere proprio Gianmaria Antinolfi, in molti hanno notato una frase di Sophie Codegoni, che ha detto: “Prima o poi succederà”.

In molti vedendo il comportamento delle due ragazze invece hanno ipotizzato che il soggetto del sogno di Soleil Sorge possa essere proprio Alex Belli facendo leva proprio sulle parole pronunciate da Sophie Codegoni che utilizzando il futuro ha fatto intendere a tutti che il soggetto non possa essere Gianmaria, con il quale la ragazza è già stata fidanzata, ma Alex Belli.

#solex prima che partite, nel sogno hot di Soleil non era Alex ma GIANMARIA

Guardate lo sguardo suo per dirlo a Sophie e lo indirizza verso Gian che è in Sauna ahahahahah 💀💀💀💀💀💀#gfvip

L’ASTINENZA SIGNORA L’ASTINENZAAA pic.twitter.com/yqLBsscahC — CIAUUU (@Soleilcentrica) January 14, 2022





