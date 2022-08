Soleil Sorge: Sophie Codegoni le ruba il posto ad Avanti un altro?/ Spunta il motivo

Soleil Sorge perde il posto di “Bonas”: l’indiscrezione post-Gf vip 6

Per molti, tra i fedeli telespettatori delle reti Mediaset, può dirsi il personaggio dell’anno, dopo il successo raggiunto con il triangolo amoroso condiviso al Grande fratello vip 6 insieme ai promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, un momento tv che le ha aperto la porta di altri format, e ora Soleil Sorge avrebbe a quanto pare subito una battuta d’arresto nella sua carriera tv. Stando a quanto riprende la curiosa indiscrezione lanciata da Chi magazine, il team di Sonia Bruganelli alla produzione di Avanti un altro -format condotto dal marito di quest’ultima, Paolo Bonolis- avrebbe bocciato Soleil rispetto ad un possibile ingaggio nel cast del game-show di Canale 5. Il motivo alla base della chiacchierata bocciatura in tv, dopo le parole di stima spese da Sonia, in quanto opinionista al Gf vip 6, per Soleil?

A quanto pare, a provocare il mancato ingaggio di Soleil ad Avanti un altro sarebbe la sovraesposizione mediatica della modella italo-americana, un fenomeno che si rileverebbe negli ultimi mesi e che potrebbe aver compromesso l’ennesima promozione in tv dell’ex “terza incomoda” tra Alex Belli e Delia Duran. Soleil Sorge avrebbe, nel dettaglio, perso il ruolo di “Bonas” conteso con l’ex coinquilina vip al Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni, la quale avrebbe quindi avuto la meglio sull’ex corteggiatrice storica di Luca Onestini ad Uomini e donne.

Soleil Sorge rifiuta il ruolo ad Avanti un altro?

Tuttavia, c’è chi in rete non crede che la voce lanciata da Chi su Soleil sia al 100% fondata, come Blogtivvu, che in rete lancia un’altra ipotesi rispetto al mancato ingaggio della italo-americana ad Avanti un altro.

Secondo il noto portale web sarebbe stata Soleil a rifiutare la proposta per il ruolo di “Bonas” ad Avanti un altro, cedendo quindi il posto a Sophie, per poi favorire la scelta come alternativa del ruolo di timoniera di un altro format. Si tratta del Gf vip party, che stando alle ultime anticipazioni tv vedrà alla conduzione Sole insieme all’ex Grande fratello vip 5, Pierpaolo Pretelli. Il Gf vip party è un web-format che viene trasmesso in concomitanza con il Grande fratello vip, la cui edizione Gf vip 7 è attesa per il prossimo mese di settembre 2022.

