Soleil Sorge “Sophie Codegoni? Una mia ‘follower'”/ “Mi fido di Manuel, Katia e Alex”

Soleil Sorge ha rivelato quali sono le persone di cui si fida nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer ha risposto ad una domanda in social room e ha rivelato: “Katia, Manuel e Alex. Per il resto…boh! Devo valutare. Sono in fase di prova”. Alcuni hanno notato che all’elenco Soleil Sorge ha escluso Davide Silvestri, dato che insieme a lui e Alex Belli formano un trio. Evidentemente secondo la gieffina anche l’attore rientri tra coloro ancora “in prova”. Qualcuno ha poi fatto notare un allontanamento tra lei e Bortuzzo. Soleil Sorge ha però prontamente replicato: “No, diciamo che c’è stata una minimo di scenatina di gelosia di Lucrezia che mi ha fatta spostare dallo stare vicina a Manuel. Da lì un minimo di allontanamento effettivamente l’ho notato”. Alla domanda chi le mancherà nel caso in cui dovesse uscire dalla Casa, Soleil spiazza con la sua risposta: “Mi mancherebbe proprio Alex Belli, la sua compagnia, la sua complicità”.

Intanto nelle scorse ore, Soleil si è confrontata con gli altri vip in merito al comportamento di Gianmaria Antinolfi. La fashion blogger, esausta dagli atteggiamenti dell’imprenditore, rimprovera il suo vittimismo e la sua voglia di continuare a far parte di un gioco nel quale non c’entra nulla. Soleil rivolge pesanti accuse a Gianmaria, tra le quali il poco rispetto verso le donne e la cafonaggine innata che realmente lo caratterizza.

Soleil Sorge si confronta con Sophie Codegoni. A Sophie Codegoni non è piaciuto il commento di Soleil Sorge al momento della sua “condanna” alla nomination, e le due vip così si ritrovano finalmente vis a vis per discutere sul loro rapporto. Le due, grazie al consiglio di Alex Belli, si parlano: “Ma non ci capiremo mai…”, rispondono in coro. Soleil è irremovibile su Sophie: “Oltre la superficie, non vedo altro, come ho anche detto più volte ad Alex, non sono riuscita a capire chi è Sophie e quali sono le sue passioni”. La Codegoni però replica che al contrario si è raccontata molto nella Casa e che forse da parte della Sorge non c’è mai stato un reale interesse a volerla conoscere. “Ai miei occhi sembri la copia di tante piccole cose messe insieme, forse la tua personalità è l’insieme di più persone messe insieme”. “A me si possono dire molte cose, ma non che non sappia chi sono”, replica piccata dice Sophie. Alex Belli cerca di far fare pace ma le due pensano che non ci possa essere un rapporto di amicizia e comprensione.

