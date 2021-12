Soleil Sorge “Sophie? Vuole una storia qui e andare avanti grazie a quella”/ Torna Alex Belli?

Soleil Sorge: nuovo faccia a faccia con Alex Belli?

Settimana scorsa Soleil Sorge ha avuto modo di parlare ancora una volta con Alex Belli, in un confronto a tre con la madre Wendy. Nei giorni scorsi, in vista della puntata del Grande Fratello Vip 6 di questa sera, Soleil è tornata a parlare dell’attore e di un ipotetico ritorno dell’attore nella Casa: “Se dovesse tornare gli direi ‘senti, fai questa dichiarazione d’amore direttamente e finisce qua‘ […] credevi che il tira e molla fra me e lui durasse fino a fine gennaio? Perché voi non considerate l’incognita Soleil che mette un punto sulle cose”, ha detto parlando con Davide Silvestri e Alessandro Basciano. Intanto sui social, Alex ha voluto dedicare una canzone a Soleil e ai suoi ex compagni di avventura: “Tanti auguri a voi grandi fratelloni, con quale cuore prego ancora Cinecittà. C’è qualcuno che le scaglierà la nomination, sia cancellato dalla faccia della terra. Volesse la Ricciarelli, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Soleil”.

Soleil attacca Sophie "Nessun rispetto per Gianmaria"/ "Non si sente in colpa?"

Soleil Sorge: critica Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni

Nei giorni scorsi Soleil Sorge ha avuto modo di analizzare le nuove dinamiche dentro la casa del Grande Fratello Vip. Il flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembra ormai acqua passata: l’ex tronista di Uomini e Donne si è subito avvicinata ad Alessandro Basciano, mentre l’imprenditore napoletano prova una certa simpatia per Federica Calemme. “Io sono la prima a dare consigli, aiutarlo ad approcciare Federica e chiudere con Sophie, per fargli capire la situazione e andare avanti… Poi lui se la prende, ma ammorba le persone ed è un modus operandi pesante, io non posso stare lì a prendermi tutte le sue insicurezze. Anche Sophie aveva lo stesso modo di fare, perché la sua intenzione è farsi una storia qui e andare avanti grazie a quella”, ha dichiarato Sorge parlando di Sophie e Gianmaria con Biagio D’Anelli.

