Soleil Sorge spegne le candeline senza Carlo Domingo?/ Uno scatto non lascia dubbi…

Ha appassionato il pubblico di Canale 5 con il triangolo amoroso vissuto con Alex Belli e la promessa sposa dell’attore, Delia Duran, poi finito prima della chiusura del reality della Casa, per poi coprire il ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022 e il ruolo di naufraga special guest a L’isola dei famosi 2022, e ora Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo è il giorno del compleanno dell’ex Grande fratello vip 6, che la modella italo-americana ha celebrato nella notte del 5 luglio 2022 nella regione Puglia. L’ex Grande fratello vip 6 ha spento 28 candeline e in occasione dei festeggiamenti ha celebrato il compleanno insieme alla madre Wendy Key e alcuni amici, tra cui vecchie conoscenze fatte nella Casa del Grande fratello vip 6. Tra quest’ultime Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, e poi ancora tra gli invitati hanno presenziato al party Amedeo Goria e la figlia Guenda Goria con il fidanzato Mirko Gancitano.

I festeggiamenti sono avvenuti in un rinomato ristorante pugliese, all’insegna di una pioggia di luci che hanno animato la serata dedicata a Soleil Sorge: alla consolle ha intrattenuto il dj ed ex gieffino Basciano mentre quest’ultimo era in dolce compagnia con la fidanzata Sophie e non è mancata neanche l’amica speciale di Soleil, Dayane Mello, nota ai più per aver preso parte al Grande fratello vip 5. Prima di diventare protagonisti del party, Dayane ha riservato a Soleil una dolce dedica social, contenente una carrellata di foto che ritraggono le due modelle in atteggiamenti molto complici tra loro e nelle immagini in questione non manca neanche un bacio tra le due ex gieffine vip.

Nel giorno del suo compleanno Soleil ha indossato un outfit minimal total-white e ha tenuto i capelli corti raccolti, con tanto di frangetta sbarazzina in bella vista. Assenti al party, com’era prevedibile che accadesse, sono risultati Alex Belli e Delia Duran, mentre a quanto pare si sarebbe fatto vivo Carlo Domingo, ovvero il fidanzato top-secret di Soleil Sorge. O almeno questo è quanto riportano gli esperti del gossip, secondo cui tra le stories condivise dal ristorante del party l’uomo immortalato al fianco di Soleil alla tavolata imbandita a festa sarebbe proprio Carlo Domingo. Ma non è tutto. Perché su Twitter è ora virale un’immagine che per i più ritrarrebbe proprio Carlo mentre filmerebbe la sua presunta amata Soleil, tenendosi ben lontano da obiettivi fotografici indiscreti. Che quindi Soleil abbia deciso insieme a Carlo Domingo di tenere top-secret la loro lovestory?

