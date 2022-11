Soleil Sorge stronca Antonella: “Non è mia erede”/ “E su Antonino vi dico che…”

Soleil Sorge ne ha per tutti al Grande Fratello VIP 2022 e prende le distanze da Antonella Fiordelisi: “Mia erede? Assolutamente no”

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello VIP. Il triangolo infinito con Alex Belli e Delia Duran ha regalato siparietti incredibili, a tratti surreali, ma pur sempre coinvolgenti per chi ama il reality show. Inoltre, la famosa influencer italo americana ha fatto discutere per i suoi modi di fare molto ‘peperini’, le sue stoccate schiette e pungenti che non sono mai passate inosservate. Anche se non fa più parte del Grande Fratello VIP, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta seguendo con attenzione questa nuova edizione, in quanto si trova alla conduzione del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli.

Soleil Sorge stronca Antonino Spinalbese/ "Idrorepellente al suo fascino e..."

Su ciò che accade all’interno della casa più spiata d’Italia, quindi, Soleil è ben informata e proprio in queste ore, in occasione di una ospitata a Casa Chi ha detto la sua su diversi protagonisti di questa edizione. Il primo commento duro e conciso lo ha riservato ad Antonella Fiordelisi, da cui si è ‘allontanata’ immediatamente: “Se Antonella la mia erede? No, assolutamente no. Direi di no. Ho letto questa cosa e un po’ di pareri. Secondo me c’è carattere e carattere. Antonella ha un carattere molto diverso dal mio, e se dovessi trovare un’erede ancora non la vedo e non so se vorrei vederla”.

Soleil Sorge scoppia in lacrime/ "Mamma Wendy Kay colpita dal cancro, due volte"

Soleil Sorge non cede al fascino di Antonino Spinalbese: “Bellezza è soggettiva, non è il mio tipo e non è attraente, sono repellente al suo fascino”

Nel corso della puntata, Soleil Sorge ha soffermato la sua attenzione su altri concorrenti di questa edizione del Grande Fratello VIP. E forse un po’ a sorpresa ha ridimensionato uno dei vipponi più chiacchierati di quest’anno, vale a dire l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese: “Se mi piace Antonino e se subisco il suo fascino? Io credo che la bellezza sia tanto soggettiva. In un uomo per me la bellezza viene fuori con il carisma e quell’essere uomo. Antonino non lo trovo nemmeno attraente fisicamente e non è nemmeno il mio tipo a livello caratteriale, totalmente idrorepellente al suo fascino”, ha commentato senza troppi giri di parole. Nel suo mirino anche l’ex fidanzato Luca Onestini e l’avvicinamento a Nikita Pelizon: “Lui non mi sta facendo emozionare con Nikita, non vedo nulla anche perché non c’è niente al momento”.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge insulta Delia Duran "strega"/ La modella replica: "stron*a rosicona"

© RIPRODUZIONE RISERVATA