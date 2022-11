Soleil Sorge stronca Antonino Spinalbese/ “Idrorepellente al suo fascino e…”

Soleil Sorge a ruota libera su Antonino Spinalbese, Luca Onestini e…

Soleil Sorge a ruota libera sui concorrenti del Grande Fratello Vip. La concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip è intervenuta in una diretta di Casa Chi commentando alcune dinamiche della casa. Solel ha preso la parola inizialmente in merito alla conoscenza di Luca Onestini con Nikita Pelizon. Secondo Soleil, per il momento tra i due non ci sarebbe nulla: “Luca non è una di quelle persone che mi fanno impazzire, mi pare ovvio. Non mi stanno facendo emozionare, non vedo nulla anche perché non c’è niente al momento. Poi chissà… se son rose fioriranno come si dice”.

Soleil Sorge ha poi stroncato Antonino Spinalbese. La gieffina ha dichiarato di essere insensibile al fascino del concorrente: “Io credo che la bellezza sia tanto soggettiva. In un uomo, per me la bellezza viene fuori con il carisma e quell’essere uomo. Ti dico la verità, Antonino non lo trovo nemmeno attraente fisicamente e non è nemmeno il mio tipo a livello caratteriale, totalmente idrorepellente al suo fascino”. Per quanto riguarda gli altri concorrenti, Soleil ha puntato Alberto De Pisis: “Alberto è un gran fig*, peccato che io non sia il suo tipo e siamo solo amici. Lo so, ha avuto una storia con Taylor Mega ed infatti ero un po’ gelosa, lui è un bellissimo ragazzo”.

Antonella Fiordelisi è l’erede di Soleil Sorge? Nelle ultime settimane, la concorrente del Grande Fratello Vip è stata accostata caratterialmente a Soleil. Durante una diretta di Casa Chi, Soleil ha però sottolineato quanto entrambe abbiano caratteri diversi: “Se la Fiordelisi è la mia erede? No, assolutamente no. Direi di no. Ho letto questa cosa ed un po’ di pareri. Secondo me c’è carattere e carattere. Antonella ha un carattere molto diverso dal mio e se dovessi trovare una erede ancora non la vedo e non so se vorrei vederla”.

Soleil Sorge al momento è fidanzata con Carlo Domingo anche se ha sempre cercato di tenere la vita privata lontana dai riflettori. Con il tempo si è resa conto di voler tutelare il suo privato tanto che in un’intervista a Fanpage ha dichiarato: “Ho avuto diverse relazioni che sono state mediaticamente discusse, come quella con Jeremias, nata sull’isola, un rapporto meraviglioso dove poi però non ci siamo trovati nella vita di tutti i giorni. Crescendo ho capito che parlare delle mie relazioni, non mi si addice. Ho deciso di mantenere la mia sfera privata tale. Tale è il mio fidanzato attuale, se così si può chiamare, è una persona di cui sono molto innamorata. Ho anche deciso di abbandonare queste etichette, con Alex Belli abbiamo parlato di amore libero. Sono arrivata al punto di non voler più definire l’amore in nessun modo. Preferisco viverlo, sentirlo e basta”.











