Soleil Sorge sul fidanzato Carlo “Perdonerei un tradimento”/ “Non mi toccherebbe se…”

Sempre più spesso ormai Soleil Sorge parla di Carlo, l’uomo che dice di amare, nella Casa del Grande Fratello Vip. È per lui che mai, dice lei, avrebbe potuto innamorarsi di Alex Belli, nonostante il rapporto nato nella Casa, ed è ancora di lui che invece si dice follemente innamorata. Di Carlo Soleil è tornata a parlare oggi, durante una chiacchierata con la nuova arrivata Nathaly Caldonazzo.

La Sorge ha dunque svelato che, visto il forte sentimento che li lega, neppure un tradimento potrebbe dividerli. “C’è poco che può farti mettere in dubbio una cosa del genere, veramente poco, se non la chiarezza dei fatti di essersi innamorata di un’altra persona, perché a quel punto è chiusa e si va avanti con altro.” ha esordito la Sorge, evidenziando la forza dei suoi sentimenti per Carlo.

Soleil Sorge: “Se Carlo mi tradisse? Se no va oltre quello che abbiamo, non mi tocca!”

È proprio in virtù di questo sentimento così forte che Soleil Sorge ammette che sarebbe disposta anche a perdonare un suo tradimento. “Io, personalmente, potrei vederlo baciare o anche andare a letto con un’altra, qualunque cosa sia, e sapere che se c’è, c’è. Passare sopra ad un tradimento? Dipende da cosa o, comunque, in che modo. Quello che dico è: qualunque tipo di atteggiamento, se non va oltre quello che noi abbiamo, non mi tocca minimamente.” ha chiarito l’influencer. Parole che sono tuttavia state criticate dal web. C’è chi infatti ritiene che “Si sta parando solamente il sedere visto che lei ha avuto atteggiamenti che potrebbero aver dato fastidio a lui!”, e chi ancora scrive “E ci credo che a te non fa nessun effetto, tradisci tu come hai sempre fatto!”

