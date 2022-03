Soleil Sorge sul triangolo/ “Cercavo di frenare Alex” “Il bacio con Delia , vi svelo”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge si apre dopo la Casa tra Alex Belli e Delia Duran

Può dirsi la vincitrice morale del Grande fratello vip 6 appena concluso, Soleil Sorge, dal momento che -nonostante il trionfo al reality di Jessica Sélassié- l’italo-americana ha ora all’attivo diversi impegni televisivi che la promuovono a pieni voti in qualità di entertainer e personaggio tv, come pronosticato dall’opinionista del reality Sonia Bruganelli in un recente intervento mediatico. Nella serata dello scorso 22 marzo, l’italo-americana è apparsa a – La pupa e il secchione 2022- dove copre da due puntate il nuovo ruolo di giudice, dopo aver debuttato come special-guest a Tiki Taka e ora torna a raccontarsi da ormai ex Gf vip nonché vip rodata tra le pagine di Chi, senza risparmiarsi la sua verità sul triangolo che l’ha vista protagonista della Casa, insieme ai “promessi sposi” Alex Belli e Delia Duran.

In particolare sul bacio saffico registrato con Delia al Wild Party della Casa, l’ex Uomini e donne tiene a chiarire di aver concesso alla sud-americana di baciarla, in primis per suggellare la pace con lei rispetto al tradimento che quest’ultima ha subito nella Casa da Alex e con la sua complicità, nel ruolo di “terza incomoda” tra i “promessi sposi”: “Era un momento di leggerezza e un modo per mettere fine a tutto. Lei e Alex hanno giocato, molto su questa, cosa del tradimento, ma se pensi che una persona abbia rovinato un rapporto, non la baci. Aveva cercato altre volte di baciarmi , quella sera ho detto: va bene, mi vuoi baciare, speriamo che ti dia tranquillità”. E una domanda sorge quindi spontanea: che Delia abbia cercato il bacio con Soleil, per far ingelosire Alex?

Soleil Sorge smonta Alex Belli dopo il Gf vip 6

Nel suo intervento concesso tra le pagine di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, inoltre, Soleil Sorge non risparmia neanche Alex Belli, fautore del triangolo esploso tra le mura del Grande fratello vip 6. Nel bunker di Cinecittà, al Grande fratello vip 6, Soleil ha stretto una chimica artistica con Alex, culminata in una serie di effusioni, come baci appassionati, tra realtà e finzione. Tra i momenti di complicità vera, al di là della “chimica artistica”, quindi, a Chi Soleil ricorda il momento in cui, sotto le coperte condivise con l’attore, Belli le ha confidato di amarla.

“Mi ha detto di amarmi -fa sapere, senza filtri, né censure, sulla chimica sentimentale con Alex Belli– tanto che c’è stata una puntata in cui lo vedevo in difficoltà perché sapevo che ci fosse un sentimento e cercavo di frenare lui e me stessa . Tergiversava e io odio dire bugie, quindi sono stata zitta, non volevo mentire e tradire”. Ma com’è stata l’esperienza vissuta nella Casa, al di là, della mancata vittoria del Grande fratello vip 6? “Per me la vittoria è stata farmi conoscere, far emozionare , intrattenere non nascondermi. Questo era il senso di partecipare al Gf vip”, conclude Soleil Sorge, lasciando intendere di aver condotto un gioco nella Casa nella sua totale verità.

E intanto i fedeli fan la proclamano “vincitrice morale” del Grande fratello vip, venerandola in particolare per la mise total-black sfoggiata a La pupa e il secchione, griffata Versace.













