Soleil Sorge svela un retroscena sul GF Vip/ “Tutti volevano stare al mio posto…”

Soleil Sorge è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. In un’intervista al Settimanale Chi l’ex gieffina ha parlato anche di Alex Belli con cui era nata un’affinità chimica all’interno della casa. Dopo quell’esperienza però i rapporti tra i due si sono freddati tanto che qualche settimana fa Soleil aveva ammesso di aver tolto il segui su Instagram all’attore. In occasione dell’intervista, Soleil ha avuto modo di affrontare nuovamente la questione soprattutto dopo che la madre Wendy Kay aveva rivolto un duro sfogo nei confronti di Alex Belli. La donna aveva dichiarato: “E’ innamorato di sé e della storia che racconta. Soleil doveva allontanare subito Alex appena iniziato il teatrino”.

A proposito di queste dichiarazioni Soleil ha commentato: “Mia madre ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto purtroppo e per fortuna. Nel fortuna ci sono tutti i suoi lati meravigliosi: la forza, il coraggio, la dedizione per le sue passioni, la passione, la spiritualità e l‘amore per i viaggi”. Parlando poi della sua esperienza all’interno della casa, Soleil ha confidato: “Nella Casa tutti volevano il mio posto perché pensavano che le luci fossero migliori. Io ho cercato più volte di spiegare che se venivo bene in tv il merito era della mia abilità a truccarmi”.

Soleil Sorge e la reazione ad una domanda sgradevole di un fan: “Ho riso ma poi…”

Durante i giorni scorsi, Soleil Sorge ha dovuto rispondere sui social ad una domanda inopportuna fatta da un utente. La persona in questione le aveva chiesto come mai dal vivo fosse brutta. La sua risposta però non si è fatta attendere e Soleil ha risposto: “Al momento ho riso e gli ho detto che probabilmente era colpa delle luci sbagliate. Poi ho voluto rendere noto l’episodio per lanciare un messaggio”. Soleil Sorge ha spiegato di essere nata in una famiglia che dava maggiore rilevanza all’aspetto interiore piuttosto che a quello esteriore: “La bellezza è relativa oltre che soggettiva. Io nasco e cresco in una famiglia che dà più importanza alla persona che all’aspetto esteriore. Poi crescendo mi sono appassionata al mondo della bellezza e dell’arte e da lì ho creato la mia idea di bellezza. Ognuno di noi deve stare bene con se stesso a prescindere dai canoni della società”. Intanto nelle scorse ore Soleil è partita per destinazione Honduras. Sarà lei una delle prossime naufraghe dell’Isola dei Famosi. Quale scompiglio porterà stavolta Soleil dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip?

