Soleil Sorge torna all’Isola ma è polemica/ “Spreme tutto ciò che c’è da spremere”, lei replica…

Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi ma è polemica

Il ritorno di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi ha sollevato un bel po’ di polemiche. Che l’ex gieffina non abbia paura delle critiche è ormai cosa accertata dopo quando accaduto negli scorsi mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, d’altronde Soleil sa di essere un personaggi ‘divisivo’ e, probabilmente, anche per questo molto vincente in TV. Fatto sta che negli ultimi mesi è un volto onnipresente in Mediaset.

Dopo quasi sei mesi nella Casa di Cinecittà è stata per otto puntate a La Pupa e il Secchione show nel ruolo di opinionista e giudice e ora è tornata all’Isola, non nel ruolo di concorrente ma come ospite. Una scelta che è stata accolta non positivamente da molti, telespettatori ma anche volti noti del mondo del giornalismo e dello spettacolo.

Soleil Sorge, pioggia di critiche per il ritorno all’Isola

Tra le prime a criticare Soleil Sorge dopo l’annuncio del ritorno all’Isola dei Famosi Daniela Martani, che su Twitter ha cinguettato: “Ah mentre #Solei salta da un reality all’altro perché solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio.” Anche Gabriele Parpiglia ha commentato negativamente il ritorno di Soleil all’Isola: “troppa sovra esposizione (lo dico con molto dispiacere) danneggerà #soleil. I no valgono molto più dei si.”

Dello stesso avviso Davide Maggio: “Personaggi che nel giro di pochi anni, ma anche mesi, si “dimenano” da un reality all’altro spremendo tutto quello che c’è da spremere. Non è vero che basta esserci, sarebbe meglio un bel basta, senza esserci”. Lei però ha replicato: “Mi hanno insegnato che non esistono le scelte perfette, ma si colgono e rendono tali. Spero di farlo anche questa volta.”

