Soleil Sorge “tra me e Alex alchimia e complicità”/ Lui sui social “parole sublimi…”

Soleil Sorge continua ad essere nei pensieri di Alex Belli, come dimostrano i suoi ultimi movimenti social. Sta facendo chiacchierare un tweet dell’attore ed ex gieffino, il quale nelle ultime ore ha condivido un video tratto dalla diretta del Grande Fratello Vip e con protagonista proprio l’amica di cui ha ammesso di essere innamorato. Anche indirettamente, dunque, il triangolo con protagonisti Alex, Soleil e la moglie del primo, Delia Duran (attuale Vippona) continua ad essere centrale tra le dinamiche della Casa di Cinecittà. Lo ha dimostrato un recente intervento della Sorge durante una chiacchierata con uno degli ultimi arrivati, Gianluca Costantino.

Il giovane ha voluto saperne di più domandando alla sua nuova amica: “Quando parla di amore nei tuoi confronti cosa intende?”. In merito alla visione di “amore libero” sulla quale l’attore si è espresso più volte, l’influencer ha spiegato: “Tra me e Alex c’è una complicità, un’alchimia, che se ci vedevi qui dentro eravamo tipo, due gemelli, fratello e sorella allo stesso tempo, come il rapporto tuo e Ale”, riferendosi all’amicizia tra Gianluca e Basciano, “ma maschio e femmina all’ennesima potenza”.

Soleil Sorge parla di Alex Belli, lui interviene e commenta su Twitter

Soleil Sorge nel parlare di Alex Belli con il suo nuovo inquilino, ha ricordato cosa c’era di speciale tra loro due: “Io pensavo una cosa lui lo diceva. Ci può stare anche il trasporto tra virgolette, erotico sensuale tra due persone l’importante è che razionalmente capire comprendere cosa c’è tra due persone”, ha commentato. E parlando ancora di quello che c’era tra loro ha aggiunto: “Tra noi c’era e c’è proprio una chimica, una complicità umana, quindi amore? Assolutamente!”.

Alex Belli non poteva non intervenire dopo le parole dell’amica, condividendo sul suo profilo Twitter il video in questione ed aggiungendo nella didascalia un suo pensiero: “Non c’è spiegazione più dettagliata di quello che abbiamo vissuto… alchimia, complicità… e come sempre hai parole sublimi per descriverlo!”. Parole che dimostrano come i due siano ancora “connessi” nonostante la distanza ed un matrimonio a quanto pare sempre più in crisi. Cosa penserà Delia Duran del nuovo intervento di Alex Belli? Quasi sicuramente lo scopriremo nella nuova puntata di lunedì in compagnia del reality.

Non c’è spiegazione più dettagliata di quello che abbiamo vissuto… ALCHIMIA, COMPLICITÀ… e come sempre hai parole sublimi per descriverlo! #SoleilSorge #AlexBelli pic.twitter.com/nsXzGy6wsW — ALEX BELLI (@AXBproduction) February 5, 2022





