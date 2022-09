Soleil Sorge, un nuovo triangolo nel cast GF vip 7?/ “Mi giunge voce che…”

Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge anticipa le dinamiche del rinnovato gioco di Canale 5

Quando ormai si avvicina la messa in onda del Grande Fratello vip 7, in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5, l’ex GF vip 6 Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica per una clamorosa anticipazione che lei riserva al pubblico TV del rinnovato gioco dei vipponi, e si tratta di un possibile nuovo triangolo vip! La modella italo-americana – dopo aver intrattenuto i telespettatori con il triangolo amoroso condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6, poi conclusosi prima della fine del reality con la sua scelta di porre fine al poliamore- ha concesso un’intervista esclusiva a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, a cui ha spifferato la voce secondo cui nel cast dei concorrenti del Grande Fratello vip 7 c’é chi potrebbe rivelarsi protagonista di un nuovo triangolo esplosivo, compromettendo così delle vite familiari parallele , magari anche mettendo in crisi un matrimonio.

Insomma, tra i neo gieffini vip ci sarebbe qualcuno destinato a seguire le orme di Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, nella Casa del Grande Fratello vip 7, o almeno questo é stando a quello che può dirsi lo “shade” dell’italo-americana, che é , intanto, attesa in TV nel ruolo di timoniera -alla conduzione con Pierpaolo Pretelli del GF vip party- web format parallelo del Grande Fratello vip 7 in arrivo.

“Con Pretelli non ci saranno triangoli -esordisce nell’intervento in cui prende le distanze dal chiacchiericcio che la vedrebbe una possibile “terza incomoda” tra il collega e la fidanzata Giulia Salemi, per poi aprirsi sul cast del GF vip 7 in arrivo, sibillina-, e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa”. Da qui, quindi, parte la frecciatina al veleno di Soleil ai nuovi vipponi che varcheranno la porta rossa della Casa, invitandoli a non riproporre la storia del suo triangolo: “Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste- suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geometriche diverse».

Di cosa é a conoscenza Soleil Sorge rispetto al nuovo cast dei vip del Grande Fratello vip 7? Che stia per esplodere un nuovo clamoroso poliamore in TV, come anticipato dall’ex gieffina italo-americana? In ogni caso, con il suo primo intervento mediatico sul GF vip 7 in arrivo Soleil Sorge si candida per il ruolo di opinionista del reality, lanciando la sfida a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La neo timoniera del GF vip party sembra voler soffiare il posto al duo Berti e Bruganelli e non sarebbe da escludersi l’idea che spinta da una spiccata ambizione Soleil non si accontenti del debutto da conduttrice del web format parallelo al GF vip, il GF vip party…

In un recente intervento mediatico, Signorini ha palesato del rammarico per non essere riuscito a mantenere un contatto con Soleil dopo la loro collaborazione artistica avviata al Grande Fratello vip 6, segno che i rapporti tra il conduttore e l’ambiziosa ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne non siano idilliaci.











