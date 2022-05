Soleil Sorge, una sexy Britney Spears manda tutti in tilt/ Video “It’s Soleil bxxch!”

La pupa e il secchione 2022: Soleil Sorge si esibisce dopo il Grande fratello vip, in finale

Ci siamo, in data 3 maggio 2022 è in onda in differita su Italia 1 la puntata finale de La pupa e il secchione 2022, format sul connubio pupi e secchioni condotto da Barbara D’Urso con la collaborazione degli opinionisti a bordo campo Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia. I 4 timonieri, per l’evento televisivo d’eccezione, sfoggiano un total-look scintillante e extra-elegance. In particolare non passa inosservato l’outfit dell’ex Grande fratello vip 6, Soleil Sorge, che indossa un abito silver che evidenzia le sue gambe chilometriche e il perfetto lato A da mannequin. La competizione della finale de La pupa e il secchione 2022 si fa accesa tra le prove più disparate per pupi e secchioni, ma non manca occasione neanche per i giudici, di sfoggiare il loro talento. Come?

I 3 giurati sono chiamati ad esibirsi sulle note di canzoni cult, a colpi di stacchetto. Particolarmente discussa in rete è ora la performance eseguita da Soleil, che dopo aver rischiato un’azione legale a suo carico da Raffaella Fico -per averla definita “bxxch” in un “Bye bxxch” esclamatole al Grande fratello vip 6- ora impersona la regina delle bxxches, la Santa del Pop che da sempre fa guerra a pregiudizi e alle etichette che spesso giungono come fulmini a ciel sereno sulla base delle sole apparenze. Per l’occasione, quindi, a La finale de La pupa e il secchione 2022 Soleil Sorge veste il suo platinum outfit, come una Britney Spears nei suoi “migliori anni”, in una performance iconica sulle note di Toxic.

Soleil Sorge femme fatale provocatrice a La pupa e il secchione 2022

“It’s Soleil, bxxch!”, esclama Soleil dandosi della Queen tra le “Bxxches “ (che letteralmente tradotto dallo slang americano sta per “stron*a”, cagna, e in senso figurato sta per “donna dal temperamento forte”) con il suo inconfondibile sarcasmo, parafrasando il personal anthem di Britney Spears, “It’s Britney, bxxch!”. Che sia una provocazione destinata anche a Raffaella Fico quella della modella, oltre che ai detrattori e ai pregiudizi in generale? Nel frattempo, il web apprezza molto lo stacchetto che Soleil ha regalato sulle note di Toxic di Britney Spears, eseguito in collaborazione con i pupi e i secchioni de La pupa e il secchione 2022.

E come la reginetta del Pop Britney Spears, nel finale della sua choreo sexy Soleil Sorge fa cadere ai suoi piedi ogni uomo incontrato sulla sua strada, alla nuova avventura tv che l’ha vista vestire i panni di giudice a La pupa e il secchione 2022, tra secchioni e pupi. Appaiono così lontani i giorni in cui, nella Casa del Grande fratello vip, Soleil finiva in lacrime sentendosi ferita nei sentimenti da Alex Belli, il promesso sposo di Delia Duran che l’ha fatta capitolare in una serie di effusioni amorose, passate alla storia della tv con la definizione di “chimica artistica“, per il “triangolo” più discusso del gossip made in Italy.













