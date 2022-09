Soleil Sorge, una sexy pioggia di cristalli a Venezia 79/ Web in tilt, le reazioni

Festival del Cinema di Venezia accoglie Soleil Sorge tra le celebrità di spicco attese sul Red carpet

Il Festival del Cinema di Venezia, giunto alla sua edizione Venezia 79, dà non solo spazio a lavori e personalitá di spicco del Cinema ma anche a ciò che ruota attorno ad esso come satelliti, e in queste ore desta particolare attenzione generale l’apparizione all’evento di Soleil Sorge. Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il triangolo amoroso intricato condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran -poi concluso per la sua scelta di mettere un punto al poliamore- la monogama Soleil Sorge si conquista un nuovo traguardo, dall’alto della sua onnipresenza registrata di recente in TV. In seguito all’enorme contributo dato al gioco del Grande Fratello vip 6 con il poliamore intrecciato e poi concluso nella Casa, la modella si é imposta come giudice a La pupa e il secchione show 2022 di Barbara D’Urso e nel ruolo di naufraga special guest a L’isola dei famosi 2022 in coppia con Vera Gemma per il duo Le piratesse. Nel mezzo della pausa estiva e in attesa di rivedersi nel piccolo schermo, tra gli altri impegni in agenda la fascinosa italo americana ha poi realizzato una linea da lei disegnata, di beachwear, State of Soleil, i cui costumi e accessori da bagno sono andati sold-out in rete e visti i successi raggiunti all’ottava giornata del Festival del Cinema di Venezia in corso lei non sarebbe potuta di certo mancare, al di là delle polemiche che ora la coinvolgono rispetto alla sua apparizione al Lido di Venezia 79.

Soleil Sorge vincente al Festival del Cinema di Venezia 79, oltre le critiche

Molti, in primis tra gli internauti attivi in rete, si chiedono che nesso logico abbia la presenza di Soleil Sorge così come quella di altri influencer o personaggi popolari che non rappresentino il Cinema, a Venezia 79, ma non tutti sanno che l’ex gieffina ha alle spalle degli studi di recitazione. Il percorso artistico di Soleil Sorge ha inizio proprio con gli studi di recitazione, con un corso di recitazione al “The Lee Strasberg Theatre & Film Institute” a Manhattan, New York. Una volta tornata in Italia lei lavora per Roma Tv e Roma Now mentre frequenta l’Università La Sapienza nella facoltà triennale di Gestione delle Imprese. Seguono poi tra gli altri impegni, il debutto a Miss Italia, Uomini e donne -dove si rivela la scelta di Luca Onestini- Pechino Express, L’isola dei famosi, prima del GF vip 6.

#SoleilSorge sul Red Carpet a #Venezia79 vi piace il suo look? pic.twitter.com/Z4TcAgVMUY — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) September 7, 2022

In un abito definibile una cascata di cristalli argento lunare e creato per lei dalla stilista napoletana Federica Oleandro, impreziosito da gioielli Leonardo Soleil Sorge segna ora il suo passaggio sul red carpet di Venezia 79, nella giornata in cui al noto evento si tiene la première del film The Sun, che ha colpito nel profondo la modella italo-americana in quanto una pellicola che tratta i sensi di colpa in una famiglia. Le reazioni alla presenza della giovane vippona all’evento?

“Che film hai fatto?”, “Ma star di che?”, si legge tra le contestazioni sulla presenza di Soleil Sorge a Venezia 79, che non tengono conto del percorso formativo e artistico dell’influencer dal talento poliedrico. Tuttavia, in rete sono perlopiù consensi i messaggi che Soleil ora riceve rispetto alla conquista di Venezia 79, come i seguenti commenti che come le critiche spuntano a margine delle immagini del Red carpet emerse in video, su TikTok : “Dea”, “Soleil la migliore”.











