Soleil Sorge verso il ritorno al Gfvip / Il ruolo inedito!

Grande fratello vip, Soleil Sorge riconfermata nel cast?

Ha appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6, divenendo protagonista del triangolo amoroso della Casa con i promessi sposi Delia Duran e Alex Belli e ora, Soleil Sorge, torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? A quanto pare, stando all’indiscrezione del momento -lanciata dal beninformato Comingsoon- sarebbe previsto un ritorno in grande stile per Soleil Sorge al Grande fratello vip, ma al suo rientro al gioco di Canale 5 non sarebbe previsto per lei un bis del ruolo di concorrente, bensì un ruolo del tutto inedito.

Stando a quanto rende noto il beninformato, infatti, Soleil sarebbe in trattative per il ruolo di opinionista tv del Grande fratello vip 7. Che la modella italo-americana possa segnare il nuovo debutto tv al timone del Gfvip 7, al fianco del conduttore ormai rodato dello spin off del Gf dedicato alle celebrities, Alfonso Signorini? Nel frattempo c’è chi si chiede che ne sia stato della chimica artistica che ha legato al Grande fratello vip 6 i Solex, la crasi con cui i fan del reality chiamano i beniamini, Soleil Sorge e Alex Belli.

Soleil Sorge e Alex Belli: che ne è stato della chimica targata Grande fratello vip 6?

A rispondere alla curiosità generale del momento, dei telespettatori che si auspicherebbero in un prosieguo della chimica artistica nata al Grande fratello vip 6 tra Soleil Sorge e Alex Belli, ci pensa intanto l’attore in un’intervista esclusiva concessa a Chi magazine.

“Non rinnego nulla di quello che ho fatto. Lei è la mia anima artistica, la gemella di divertimento, abbiamo danzato nella realtà del reality -fa sapere incalzato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, l’attore di Centovetrine-. Io, lei e Davide siamo stati fortunati a trovarci. Rifarei tutto. La chimica con lei c’è stata e ringrazio di averla trovata. Resta un’amicizia e rifarei tutto perché era tutto vero…”: Chi pensa che Soleil sia stata una “sbandata” per Alex, quindi, dovrà certo ricredersi. Ma “si è spenta la connessione”, Alex oggi fa coppia fissa con Delia Duran: ” Oggi nella mia vita c’è solo Delia”.

