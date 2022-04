Soleil Sorge verso L’isola dei famosi con Sophie Codegoni? / “ottima compagna, ma…”

Grande fratello vip, Soleil Sorge torna a raccontarsi e spunta l’ipotesi sbarco a L’isola dei famosi 2022

Ha appassionato i telespettatori coprendo il ruolo di “terza incomoda” tra i promessi sposi al Grande fratello vip, Alex Belli e Delia Duran, e dopo aver messo un punto al poliamore Soleil Sorge torna a parlare di sé in occasione di un’intervista esclusiva concessa a L’isola party (il format parallelo a L’isola dei famosi 2022, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, ndr).

Incalzata dalle curiosità generale sul suo conto, Soleil Sorge si ritrova a dover rispondere al quesito che la vedrebbe in procinto di sbarcare in Honduras in occasione di una possibile partecipazione a L’isola dei famosi 2022, che al suo inizio ha visto debuttare coppie di naufraghi prendere parte al reality da concorrente unico insieme ai concorrenti singoli. In particolare, quando le viene chiesto semmai prenderebbe parte a L’isola dei famosi in coppia con Sophie Codegoni, lei riserva delle parole carine e anche qualche critica velata all’attuale fidanzata di Alessandro Basciano. Questo, lasciando intendere che l’ex tronista di Uomini e donne non sia indicata per un reality incentrato sulle prove di sopravvivenza come L’isola dei famosi 2022.

Soleil Sorge in Honduras? Ecco cosa dichiara l’ex Grande fratello vip 6

Incalzata quindi dal quesito sulla possibile coppia partecipante a L’isola dei famosi 2022 insieme a Sophie Codegoni, Soleil Sorge quindi dichiara: “L’unica persona che vorreste con me a L’isola dei famosi 2022 Sophie Codegoni? Sophie non penso proprio che sarebbe una naufraga adatta. A lei piace tanto mangiare”.

Ma non è tutto. La “bordata” di Soleil, poi, prosegue con dichiarazioni dolci e al contempo critiche e autocritiche: “Sarebbe un’ottima compagna di avventura, ma mi dispiacerebbe troppo farla soffrire, Sophie Codegoni… Forse per questo senso di protezione che ho da sorella maggiore”. E a conclusione del suo intervento, infine, l’ex Grande fratello vip, Soleil, dichiara: “Mi dispiacerebbe troppo per questo portarla con me”. Nel frattempo , la terza giudice de La pupa e il secchione ha avuto modo di rivedere Alex Belli nel ruolo di pupo per una notte, in tv…

