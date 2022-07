Soleil Sorge verso un nuovo ruolo tv/ In corso le registrazioni di Back to school

Soleil Sorge verso un nuovo ruolo tv a Back to school: le anticipazioni tv

La sua carriera nel mondo dello showbiz made in Italy partiva ufficialmente nel 2014, e attualmente può dirsi il personaggio tv del momento, alla luce dei diversi ruoli televisivi che ha coperto negli ultimi mesi e a distanza di poco tempo tra l’uno dall’altro, perché in grado di far impennare gli ascolti tv con il suo essere se stessa nel bene e nel male. Si tratta di Soleil Sorge, che, dopo l’esperienza a Salsomaggiore, il ruolo di corteggiatrice coperto al trono di Luca Onestini a Uomini e donne, la partecipazione a Pechino Express e L’isola dei famosi, il triangolo di cui è diventata protagonista al Grande fratello vip 6 con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, il ruolo di opinionista a La pupa e il secchione 2022 e il ritorno in Honduras a L’isola, è ora indicata dai beninformati del web come volto tv di un altro format Mediaset in arrivo, si tratta di Back to school, dove si prevede tra l’altro una reunion tra storici ex: ovvero tra la modella italo americana e Luca Onestini.

Come ripreso da SuperEva, inoltre, le registrazioni del format sulla scuola sono allo stato attuale in corso. La trasmissione consiste nel sottoporre all’esame di Quinta Elementare un dato numero di personaggi famosi, aiutati da alcuni bambini, e sarà condotta da Federica Panicucci. Che Soleil Sorge possa rivelarsi protagonista indiscussa anche di Back to school?

La carriera della modella italo-americana nel mondo dello showbiz partiva nel ruolo di concorrente a Miss Italia e all’età di soli 20 anni Soleil Sorge si presentava al grande pubblico come una ragazza della porta accanto e dalle evidenti labbra al naturale, molto più sottili rispetto a quelle che sfoggia oggi, molto più voluminose. Segno che nel corso degli anni l’influencer abbia ceduto alla tentazione di un filler volumizzante alle labbra, come supposto dai beninformati del gossip. Nel frattempo, inoltre, Soleil Sorge si gode il successo della sua linea di beachwear, la State of Soleil.

