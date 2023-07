Soleil Sorge, volano stracci con Oriana Marzoli/ Spunta il motivo della lite tra le ex Gfvip

Grande Fratello vip 7: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro protagonisti di una rissa tra “ex” con Soleil Sorge e non solo…

S’infiamma il gossip del momento, con nuovi dettagli che trapelano online, e il tutto concerne la rissa targata Grande Fratello vip, di cui sarebbero protagoniste principali Soleil Sorge e Oriana Marzoli, per via di Daniele Marzoli e con “special guest” Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

Daniele Dal Moro: si sfiora la rissa con l'ex Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia/ I particolari

O almeno questo é quanto trapela dalle indiscrezioni che riprende via social Deianira Marzano, sulla scia della news lanciata da The Pipol Gossip, a conferma della rottura tra gli ormai ex fidanzati Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

É ormai risaputo per esperti e amanti del gossip made in Italy che gli Oriele non siano più una coppia, dopo l’idillio d’amore nato con il flirt nella casa più spiata d’Italia, nel mezzo del gioco tv del Grande Fratello vip, poi ufficializzatosi come un fidanzamento con tanto di viaggi di coppia all’insegna del relax nel post-reality show, tra Oriana e Daniele.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati: "E' finita!"/ Il video della litigata in pubblico

Questo, fino ai giorni correnti della rottura tra gli ex Grande Fratello vip, dove trapelano dei particolari alquanto choc come tasselli al puzzle della rissa che si é a quanto pare registrata in Costa Smeralda. E i dettagli, che vedono Oriana Marzoli e Soleil Sorge protagoniste della lite, in un affaire d’amour presumibilmente dovuto alla gelosia della venezuelana nutrita verso Daniele Dal Moro, per la vicinanza di lui alla modella italo americana. E al “triangolo” si aggiunge la viva partecipazione di Giaele De Donà e Micol Incorvaia, su segnalazioni che giungono nel web.

Oriana Marzoli é hot in montagna/ La vacanza é una "pinky promise" con Daniele Dal Moro e...

La segnalazione web é a dir poco infuocata

“Non hai idea di cosa hanno combinato ieri. Sono state cacciate dal locale – fa sapere un utente in un messaggio in anonimato, su segnalazione destinata all’esperta di gossip Deianira Marzano-. Oriana e le amiche sono state invitate ad andarsene… Erano in Sardegna al Ritual ed hanno incominciato a litigare per colpa di Soleil e loro si sono messe le mani addosso, uno show!”. Ma non é tutto, per ciò che concerne l’episodio del locale made in Costa Smeralda.

Perché, sempre tra le righe della segnalazione web condivisa dalla blogger via Instagram stories, poi emerge che siano letteralmente volati stracci -come si suol dire in fatto di risse- tra la venezuelana e il tanto vociferato ex fidanzato: “E lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra”, si apprende, infatti, sempre tra le storie rivelatrici dell’esperta di gossip.













© RIPRODUZIONE RISERVATA