Soleil Sorge “vorrei un figlio da qui a 3 anni”/ Rivelazione al GF Vip Party!

GF Vip Party, Soleil Sorge si sbilancia: “Un figlio da qui a tre anni“

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli formano una coppia formidabile alla conduzione del GF Vip Party. Giovani, spigliati e divertenti, in questi mesi hanno accompagnato il loro pubblico nel racconto delle dinamiche e dei retroscena del reality condotto da Alfonso Signorini. Loro, che il programma l’hanno già fatto nelle precedenti edizioni, si sono improvvisati conduttori del format digitale dedicato a tutti gli approfondimenti e alle interviste sul programma, e hanno mostrato di saper lavorare insieme in grande sintonia.

A dimostrarlo è anche un divertente gioco in cui Pretelli rivolge alcune domande secche alla collega. Una di queste, in particolare, verte sul suo imminente futuro: “Cosa non farai da qui a tre anni?“. L’ex gieffina inizialmente risponde convinta, salvo poi lasciarsi travolgere dai dubbi: “Un figlio. No dai, perché, voglio fare un figlio da qui a tre anni. Oddio, non lo so, boh“. Soleil palesa così il suo desiderio di maternità, argomento mai realmente e apertamente affrontato, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi anni.

Soleil Sorge: il desiderio di maternità e la vita privata tenuta nella privacy

Alla risposta secca di Soleil Sorge seguono alcuni dubbi ed un’ironica risposta: “Non adotterò un panda. Ma sarebbe carinissimo adottare un panda“. E chiosa la sua breve risposta con un riferimento alla precedente edizione del Grande Fratello Vip e al non propriamente idilliaco rapporto costruito con Miriana Trevisan: “Non vedrò Miriana del Grande Fratello Vip della mia edizione“.

La Sorge si è dunque sbottonata sui suoi desideri per il futuro, sebbene al momento non abbia alcuna intenzione di parlare pubblicamente della propria vita privata. È stata lei stessa a confermarlo in una recente intervista a Verissimo: “Ho deciso di mantenere la sfera dell’amore privata. Non per non doverne parlare, ma proprio perché non sono mai stata al cento per cento certa di stare con l’uomo della mia vita. Non sono più pronta a dichiarare l’amore. Nel momento in cui sarò sicura che si tratti della persona per me, la porterò qui in studio. Non voglio dire di più: finché non ho anelli alle dita, sono single“.

