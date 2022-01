Soleil Sorge vs Alex Belli e Delia Duran/ “Ecco il loro piano nella casa del Gf Vip”

Soleil Sorge si è confidata nelle scorse ore con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan, descrivendo quello che, a suo avviso, è il “teatrino” che hanno costruito Alex Belli e Delia Duran in questi ultimi 4 mesi. Si parte dall’inizio, da quando l’attore di Centovetrine viene scelto per partecipare al Gf Vip 2021: “Prima che entrasse lui – racconta Soleil – penso che abbiano avuto un determinato tipo di idea di come fare il suo percorso, poi entrato qui dentro gli si è sbarellato tutto il programma trovando la complicità con me, è arrivato ad innamorarsi ed è uscito fuori per recuperare il suo matrimonio”.

A quel punto è iniziato il secondo step: “Uscito fuori – continua l’influencer ex di Uomini e Donne – hanno cercato di recuperare ma c’era qualcosa che tentennava. Poi hanno detto, lei entra (riferendosi a Delia Duran ndr), cerchiamo di salvare il nostro matrimonio, tutta la storia, noi stessi e la nostra immagine quindi tu entri dentro e racconti del nostro matrimonio meraviglioso molto bello”.

SOLEIL SORGE E IL PIANO DI ALEX BELLI E DELIA DURAN: “PUO’ FINIRE SOLO IN UN MODO…”

Peccato però che le cose non siano andate proprio così, come ben si sa, e come poi spiega anche la stessa Soleil: “Lei sta raccontando troppo – dice l’italo-americana riferendosi ancora a Delia Duran – mettendo in cattiva luce Alex e il loro rapporto, quindi lui da fuori continua ad appoggiare la nostra amicizia e a lei non piace sta cosa quindi loro volendo fare un po’ il teatrino si stanno un po’ rovinando i programmi di nuovo e quindi c’è ancora questa situazione qua dove però il fine comune è che ne vogliono uscire bene nella loro cosa”.

Di conseguenza la soluzione è una sola: “Quindi se riprendono dagli accordi che avevano hanno il lieto fine insieme – conclude Soleil Sorge parlando confidandosi con Sophie – mentre se gli si sbarella la situazione dovranno prendere una decisione”. Sarà andata davvero così?





